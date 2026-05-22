16:20 22.05.2026 (обновлено: 16:58 22.05.2026)
В Черкесске задержали женщину, сбившую ребенка на пешеходном переходе

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Черкесске женщина на автомобиле совершила наезд на восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе.
  • В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы и умер в больнице.
  • Подозреваемую задержали, ей будет предъявлено обвинение по статье о нарушении правил дорожного движения.
ПЯТИГОРСК, 22 мая – РИА Новости. Женщина подозревается в смертельном наезде на восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе в Черкесске, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Карачаево-Черкесии.
В четверг в ряде Telegram-каналов появилась информация, что восьмилетняя девочка под присмотром отца переходила дорогу вместе с подругой. Держась за руки, они дошли до разделительной полосы, где их пропустил автобус, но легковой автомобиль на соседней полосе не остановился. От удара девочку откинуло на несколько метров, она получила тяжелые травмы головы, грудины и внутренних органов. Ее родственники утверждали, что якобы виновница ДТП пытается уйти от ответственности.
"По версии следствия, утром 18 мая 2026 года фигурантка, двигаясь на автомобиле по улице Доватора города Черкесска, в нарушение требований правил дорожного движения не уступила дорогу идущей по пешеходному переходу 8-летней девочке и допустила наезд на нее. В результате происшествия пострадавшая скончалась в реанимационном отделении больницы. Женщина задержана. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение", – сообщили в ведомстве.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
