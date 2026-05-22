Жители провинции Альберта проголосуют по вопросу отделения от Канады

ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Премьер канадской провинции Альберта Даниэль Смит заявила, что в ходе референдума в октябре у жителей спросят о том, хотят ли они отделения провинции от Канады.

"Я попрошу наше правительство добавить дополнительный вопрос к ранее объявленному голосованию на референдуме 19 октября", - сказала Смит в видеообращении.

Он добавил, что у жителей провинции спросят, должна ли Альберта оставаться провинцией Канады или правительству Альберты следует начать юридическую процедуру для проведения обязательного к исполнению провинциального референдума.

"Поскольку предлагаемый вопрос референдума напрямую не запускает процесс отделения, а в случае одобрения лишь поручит правительству Альберты начать необходимую юридическую процедуру для проведения обязательного референдума по этому вопросу, недавнее решение суда не будет применяться, и сформулированный мной вопрос может быть вынесен на голосование", - уточнила Смит.

В декабре 2025 года законодательное собрание Альберты приняло гражданскую петицию об отделении провинции от Канады - инициаторам было разрешено собирать подписи в поддержку проведения референдума по этому вопросу. Сторонники идеи отделения утверждают, что эта территориальная единица вносит несоразмерно большой вклад в канадскую экономику, не получая при этом должную политическую репрезентацию.