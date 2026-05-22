Рейтинг@Mail.ru
Жители провинции Альберта проголосуют по вопросу отделения от Канады - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:24 22.05.2026
Жители провинции Альберта проголосуют по вопросу отделения от Канады

Жители провинции Альберта 19 октября проголосуют по вопросу отделения от Канады

CC0 / / Торонто, Канада
Торонто, Канада - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
CC0 / /
Торонто, Канада. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер провинции Альберта Даниэль Смит заявила, что в ходе референдума 19 октября жителей спросят о том, хотят ли они отделения провинции от Канады.
  • Предлагаемый вопрос референдума не запустит процесс отделения, а в случае одобрения лишь поручит правительству Альберты начать юридическую процедуру для проведения обязательного референдума по этому вопросу.
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Премьер канадской провинции Альберта Даниэль Смит заявила, что в ходе референдума в октябре у жителей спросят о том, хотят ли они отделения провинции от Канады.
"Я попрошу наше правительство добавить дополнительный вопрос к ранее объявленному голосованию на референдуме 19 октября", - сказала Смит в видеообращении.
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В Альберте приняли петицию об отделении от Канады
23 декабря 2025, 12:58
Он добавил, что у жителей провинции спросят, должна ли Альберта оставаться провинцией Канады или правительству Альберты следует начать юридическую процедуру для проведения обязательного к исполнению провинциального референдума.
"Поскольку предлагаемый вопрос референдума напрямую не запускает процесс отделения, а в случае одобрения лишь поручит правительству Альберты начать необходимую юридическую процедуру для проведения обязательного референдума по этому вопросу, недавнее решение суда не будет применяться, и сформулированный мной вопрос может быть вынесен на голосование", - уточнила Смит.
В декабре 2025 года законодательное собрание Альберты приняло гражданскую петицию об отделении провинции от Канады - инициаторам было разрешено собирать подписи в поддержку проведения референдума по этому вопросу. Сторонники идеи отделения утверждают, что эта территориальная единица вносит несоразмерно большой вклад в канадскую экономику, не получая при этом должную политическую репрезентацию.
В мае суд запретил подсчитывать подписи под петицией, мотивируя это тем, что власти не проконсультировались с коренными народами провинции перед тем, как разрешить процесс сбора подписей.
Сторонники отделение провинции Альберта от Канады у здания Законодательного собрания в Эдмонтоне - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
СМИ: команда Трампа встречалась со сторонниками независимости Альберты
29 января, 07:57
 
В миреАльбертаКанада
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала