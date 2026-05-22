На Камчатке библиотекарь отдала лжесотрудникам ФСБ 2,5 миллиона рублей

П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 мая – РИА Новости. Ведущий библиотекарь из Вилючинска перевела мошенникам, представившимся сотрудниками ФСБ, более 2,5 миллионов рублей, сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.

По данным полиции, злоумышленники звонили 53-летней женщине в мессенджере с 29 апреля по 13 мая. Они убедили её, что необходимо срочно перевести деньги на "безопасные счета", чтобы спасти их от хищения. Библиотекарь поверила и лишилась крупной суммы.