На Камчатке библиотекарь отдала лжесотрудникам ФСБ 2,5 миллиона рублей - РИА Новости, 22.05.2026
10:33 22.05.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 22.05.2026
Полицейский автомобиль . Архивное фото
  • Ведущий библиотекарь из Вилючинска перевела мошенникам более 2,5 миллионов рублей.
  • Злоумышленники представились сотрудниками ФСБ и убедили женщину перевести деньги на "безопасные счета".
  • Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере и ищет причастных.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 мая – РИА Новости. Ведущий библиотекарь из Вилючинска перевела мошенникам, представившимся сотрудниками ФСБ, более 2,5 миллионов рублей, сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.
"В ОМВД России по ЗАТО Вилючинск обратилась 53-летняя ведущий библиотекарь, ставшая жертвой дистанционного мошенничества… Следуя указаниям мошенников, потерпевшая перевела на неустановленный расчётный счёт 2 535 000 рублей", - проинформировало ведомство в "Максе".
По данным полиции, злоумышленники звонили 53-летней женщине в мессенджере с 29 апреля по 13 мая. Они убедили её, что необходимо срочно перевести деньги на "безопасные счета", чтобы спасти их от хищения. Библиотекарь поверила и лишилась крупной суммы.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Полиция ищет причастных.
ПроисшествияРоссияВилючинскКамчатский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
