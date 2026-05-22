14:05 22.05.2026 (обновлено: 14:11 22.05.2026)
"КамАЗ" отменил четырехдневку на два месяца

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Рабочий в цехе сборки кузовов и шасси на автомобильном заводе "КамАЗ"
Рабочий в цехе сборки кузовов и шасси на автомобильном заводе "КамАЗ". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "КамАЗ" отменил четырехдневный график работы на июнь-июль.
  • Это связано с увеличением производственного заказа.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. "Камаз" отменил четырехдневный график на июнь-июль 2026 года в связи с увеличением производственного заказа, сообщила компания.
"Генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин отменил режим неполной четырехдневной рабочей недели на июнь-июль, установленный приказом-постановлением в марте 2026 года", - говорится в сообщении.
В компании пояснили, что решение было принято в целях рациональной организации производства в связи с увеличением портфеля заказов компании.
"Эффективная политика продвижения камазовской техники на рынок позволила нарастить объем заказов на ближайшие месяцы, что обеспечило увеличение производственного заказа", - добавили в "Камазе".
О планах ввести с 1 июня четырехдневный график производства "Камаз" сообщил РИА Новости в начале апреля. Производитель отмечал, что окончательное решение примет по итогам оценки рынка за апрель и май.
Сергей КогогинЭкономикаКамАЗ (завод)
 
 
