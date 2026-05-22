Рабочий в цехе сборки кузовов и шасси на автомобильном заводе "КамАЗ". Архивное фото

"КамАЗ" отменил четырехдневку на два месяца

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. "Камаз" отменил четырехдневный график на июнь-июль 2026 года в связи с увеличением производственного заказа, сообщила компания.

"Генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин отменил режим неполной четырехдневной рабочей недели на июнь-июль, установленный приказом-постановлением в марте 2026 года", - говорится в сообщении

В компании пояснили, что решение было принято в целях рациональной организации производства в связи с увеличением портфеля заказов компании.

"Эффективная политика продвижения камазовской техники на рынок позволила нарастить объем заказов на ближайшие месяцы, что обеспечило увеличение производственного заказа", - добавили в "Камазе".