В Югре пенсионерка лишилась 20 тысяч рублей, решив приворожить знакомого

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Пенсионерка из Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа лишилась 20 тысяч рублей, решив приворожить своего 75-летнего знакомого из другого города, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По указанию "гадалки" она перевела 12 тысяч рублей за "проведение обряда", через два дня – еще 8 тысяч на "покупку магических свечей". Однако после второго платежа злоумышленники перестали выходить на связь.