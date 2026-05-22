В Югре пенсионерка лишилась 20 тысяч рублей, решив приворожить знакомого

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Пенсионерка из Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа лишилась 20 тысяч рублей, решив приворожить своего 75-летнего знакомого из другого города, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
"Накануне в полицию Нижневартовска обратилась 76-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что нашла в интернете объявление об услугах гадалки и связалась с аферисткой. Заявительница объяснила, что хочет приворожить своего 75‑летнего знакомого, живущего в другом городе", – говорится в сообщении.
По указанию "гадалки" она перевела 12 тысяч рублей за "проведение обряда", через два дня – еще 8 тысяч на "покупку магических свечей". Однако после второго платежа злоумышленники перестали выходить на связь.
По данному факту следователи УМВД по Нижневартовску возбудили уголовное дело о мошенничестве.
