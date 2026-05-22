Рейтинг@Mail.ru
Депутат предложил наградить погибших при атаке ВСУ железнодорожников - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 22.05.2026
Депутат предложил наградить погибших при атаке ВСУ железнодорожников

Депутат Иванов предложил наградить погибших при атаке ВСУ железнодорожников

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный переезд
Железнодорожный переезд - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в медиабанк
Железнодорожный переезд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Брянской областной Думы Михаил Иванов предложил посмертно наградить медалью «За отвагу» трех железнодорожников, погибших при атаке ВСУ на станцию Унеча.
  • В результате удара ВСУ по маневровому тепловозу в городе Унеча Брянской области погибли двое человек, еще один скончался от полученных травм.
  • Михаил Иванов также отметил, что семьям погибших стоит оказать полную поддержку.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Депутат Брянской областной Думы и руководитель движения "Россия православная" Михаил Иванов предложил посмертно наградить медалью "За отвагу" трех железнодорожников, погибших в результате атаки ВСУ на станцию Унеча в Брянской области.
Ранее в четверг врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что при ударе ВСУ по маневровому тепловозу в городе Унеча Брянской области два человека погибли. Еще один был ранен, но скончался от полученных травм. В службе корпоративных коммуникаций МЖД позднее рассказали, что все трое – сотрудники РЖД.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
В Брянской области при ударе ВСУ по тепловозу погибли три человека
21 мая, 17:28
"Они (погибшие - ред.) работали, обеспечивали движение поездов, перевозку грузов, связь между городами. Это не военная цель. Это террористический акт. И те, кто отдал приказ, и те, кто его исполнил, — убийцы. Они ответят перед Богом и перед законом. Я предлагаю ходатайствовать о посмертном награждении погибших железнодорожников государственными наградами - медалью "За отвагу" или орденом Мужества", - сказал Михаил Иванов интернет-порталу NEWS.ru.
Он отметил, что семьям погибших стоит оказать полную поддержку, а также привлечь к помощи благотворительные организации.
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Среди погибших при атаке БПЛА в Брянской области были отец и сын
21 мая, 18:03
 
Брянская областьУнечаБрянская областная ДумаРЖДПроисшествияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала