Депутат предложил наградить погибших при атаке ВСУ железнодорожников

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Депутат Брянской областной Думы и руководитель движения "Россия православная" Михаил Иванов предложил посмертно наградить медалью "За отвагу" трех железнодорожников, погибших в результате атаки ВСУ на станцию Унеча в Брянской области.