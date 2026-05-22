02:51 22.05.2026
США и Иран продолжают непрямые переговоры, пишут СМИ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Вид на один из кварталов Тегерана
Вид на один из кварталов Тегерана. Архивное фото
  США и Иран продолжают непрямые переговоры при посредничестве Пакистана.
  Стороны обмениваются сообщениями и проектами текстов в попытке создать формальную основу для соглашения.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. США и Иран продолжают непрямые переговоры при посредничестве Пакистана, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на иранские СМИ.
"В настоящее время стороны обмениваются сообщениями и проектами текстов в попытке создать формальную основу для соглашения", - сообщает телеканал.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленный иранский источник передавало, что переговорные позиции США и Ирана сблизились.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
