Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали причину отмены Тармпом подписания указа о регулировании ИИ - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:00 22.05.2026
СМИ назвали причину отмены Тармпом подписания указа о регулировании ИИ

WP: Трамп отменил указ о регулировании ИИ из-за бесед с Маском и Цукербергом

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп отменил подписание указа о регулировании искусственного интеллекта.
  • Решение было принято после бесед с лидерами отрасли, которые связались с Трампом по телефону.
  • Илон Маск и Марк Цукерберг предупредили, что новая система проверки ИИ-моделей может препятствовать развитию технологии.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отменил подписание указа о регулировании искусственного интеллекта из-за бесед с лидерами отрасли, которые в последний момент связались с ним по телефону, сообщает газета Washington Post со ссылкой на информированные источники.
Трамп решил не подписывать указ после того, как Белый дом уже разослал приглашения руководителям ведущих технологических компаний на церемонию подписания, запланированную на четверг после обеда (по местному времени).
Доверенный ИИ появится после четкого разделения ответственности - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Урусов: создание доверенного ИИ в России проходит поэтапно
20 мая, 13:17
По словам источников, среди собеседников, дозвонившихся до Трампа, были основатель компании SpaceX Илон Маск и глава Meta* Марк Цукерберг. Они предупредили, что новая система проверки ИИ-моделей может препятствовать развитию технологии, лежащей в основе экономики США.
Ранее газета New York Times сообщала, что правительство США рассматривало возможность установления надзора за новыми моделями искусственного интеллекта.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Солар: 45% российских компаний не выделяют бюджет на защиту ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
"Солар": 45% российских компаний не выделяют бюджет на защиту ИИ
Вчера, 18:16
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампИлон МаскМарк ЦукербергSpaceXВоенная операция США и Израиля против ИранаИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала