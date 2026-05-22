СМИ назвали причину отмены Тармпом подписания указа о регулировании ИИ

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отменил подписание указа о регулировании искусственного интеллекта из-за бесед с лидерами отрасли, которые в последний момент связались с ним по телефону, сообщает газета Washington Post со ссылкой на информированные источники.
Трамп решил не подписывать указ после того, как Белый дом уже разослал приглашения руководителям ведущих технологических компаний на церемонию подписания, запланированную на четверг после обеда (по местному времени).
По словам источников, среди собеседников, дозвонившихся до Трампа, были основатель компании SpaceX Илон Маск и глава Meta* Марк Цукерберг. Они предупредили, что новая система проверки ИИ-моделей может препятствовать развитию технологии, лежащей в основе экономики США.
Ранее газета New York Times сообщала, что правительство США рассматривало возможность установления надзора за новыми моделями искусственного интеллекта.
