Гроза с молниями добралась до Москвы вечером в пятницу

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Гроза с молниями добралась до запада Москвы и ближайшего Подмосковья вечером в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.
Вечером в пятницу, после 21.30 мск, в районе Сколково небо местами затянулось серыми тучами, сквозь которые с периодичностью через каждые 2-3 минуты видны отблески молний, также слышны раскаты грома. При этом осадков в этом районе пока не наблюдается. Однако в районе Филевский парк на западе Москвы уже идет дождь.
Утром 22 мая ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что смерч может сформироваться в пятницу на севере Подмосковья, мощный ливень с градом диаметром до пяти миллиметров ожидается в Москве.
Как отмечал синоптик, к вечеру с северо-запада, словно чернильное пятно, пожирающее безмятежно-голубое небо, начнут разрастаться свинцовые тучи высотой до 12 километров.