Гроза с молниями добралась до Москвы вечером в пятницу
22:02 22.05.2026
Гроза с молниями добралась до Москвы вечером в пятницу

© АГН "Москва" / Светлана Нафикова — Грозовые тучи над Москвой
  • Гроза с молниями добралась до запада Москвы и ближайшего Подмосковья вечером в пятницу.
  • В районе Сколково видны отблески молний и слышны раскаты грома, но осадков пока нет; в районе Филевский парк уже идет дождь.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Гроза с молниями добралась до запада Москвы и ближайшего Подмосковья вечером в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.
Вечером в пятницу, после 21.30 мск, в районе Сколково небо местами затянулось серыми тучами, сквозь которые с периодичностью через каждые 2-3 минуты видны отблески молний, также слышны раскаты грома. При этом осадков в этом районе пока не наблюдается. Однако в районе Филевский парк на западе Москвы уже идет дождь.
Утром 22 мая ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что смерч может сформироваться в пятницу на севере Подмосковья, мощный ливень с градом диаметром до пяти миллиметров ожидается в Москве.
Как отмечал синоптик, к вечеру с северо-запада, словно чернильное пятно, пожирающее безмятежно-голубое небо, начнут разрастаться свинцовые тучи высотой до 12 километров.
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на выходных
