В Госдуме выступили с предложением по ИИ-контенту в студенческих работах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутаты от фракции "Новые люди" предложили не считать автоматическим нарушением наличие до десяти процентов ИИ-контента в студенческих работах при проверке на "Антиплагиате".
- Такой показатель, по мнению парламентариев, должен быть основанием для содержательного анализа работы, а не для автоматического применения негативных последствий.
- Депутаты также предложили Минобрнауки совместно с вузами, экспертным сообществом и разработчиками систем проверки подготовить единые методические рекомендации по учету ИИ-контента в работах.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Сардана Авксентьева и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили не считать автоматическим нарушением наличие до 10% ИИ-контента в студенческих работах при проверке на "Антиплагиате".
Соответствующее обращение на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность установления единого методического подхода, согласно которому показатель ИИ-контента до 10% в системе "Антиплагиат" и аналогичных системах не должен автоматически рассматриваться как самостоятельное основание для недопуска работы, снижения оценки либо вывода о недобросовестности студента", - сказано в обращении.
Парламентарии отметили, что такой показатель должен быть основанием для содержательного анализа работы, а не для автоматического применения негативных последствий.
Депутаты также предложили, чтобы Минобрнауки России совместно с вузами, экспертным сообществом и разработчиками систем проверки подготовили единые методические рекомендации по учету ИИ-контента в учебных и выпускных работах.
Реализация инициативы, по мнению авторов, позволит снизить неопределенность для студентов и преподавателей, обеспечить более единообразную практику проверки учебных работ, избежать автоматических санкций на основании одного технического показателя и сформировать более сбалансированный подход к использованию искусственного интеллекта в образовательном процессе.