В Госдуме выступили с предложением по ИИ-контенту в студенческих работах

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Сардана Авксентьева и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили не считать автоматическим нарушением наличие до 10% ИИ-контента в студенческих работах при проверке на "Антиплагиате".

Соответствующее обращение на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости.

"Представляется целесообразным рассмотреть возможность установления единого методического подхода, согласно которому показатель ИИ-контента до 10% в системе "Антиплагиат" и аналогичных системах не должен автоматически рассматриваться как самостоятельное основание для недопуска работы, снижения оценки либо вывода о недобросовестности студента", - сказано в обращении.

Парламентарии отметили, что такой показатель должен быть основанием для содержательного анализа работы, а не для автоматического применения негативных последствий.

Депутаты также предложили, чтобы Минобрнауки России совместно с вузами, экспертным сообществом и разработчиками систем проверки подготовили единые методические рекомендации по учету ИИ-контента в учебных и выпускных работах.