В Госдуме рассказали, почему горячую воду в Москве отключают поэтапно - РИА Новости, 22.05.2026
04:29 22.05.2026
В Госдуме рассказали, почему горячую воду в Москве отключают поэтапно

Депутат Колунов: горячую воду в Москве отключают поэтапно из-за риска гидроудара

Водопроводный кран. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Горячую воду в Москве отключают поэтапно, поскольку каждый участок трубопровода обслуживается независимо, а город снабжается водой от множества ТЭЦ, котельных и тепловых пунктов, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Как рассказал парламентарий, горячую воду в Москве ежегодно летом отключают по районам, а чаще даже по улицам или домам для проведения обязательных профилактических и ремонтных работ в рамках подготовки к новому отопительному сезону.
"Горячую воду в Москве отключают именно поэтапно по нескольким причинам. Первая - просто не имеет смысла отключать всю систему сразу, так как каждый участок трубопровода обслуживается независимо, а город снабжается водой от множества разных ТЭЦ, котельных и тепловых пунктов", - сказал Колунов.
По его словам, вторая причина заключается в гидравлических испытаниях и опрессовке, которые специалисты проводят для проверки прочности труб. Он отметил, что если тестировать всю городскую сеть сразу, то масштабы гидравлического удара будут слишком велики, могут произойти прорывы коммуникаций, и сразу их выявить и устранить будет затруднительно.
"Как итог, поэтапное отключение позволяет специалистам поэтапно устранять неполадки, менять участки сети и проводить капитальный ремонт без риска оставить без воды весь город", - заключил депутат.
ЖКХМоскваСергей КолуновГосдума РФНедвижимость
 
 
