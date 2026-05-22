В Госдуме рассказали, почему горячую воду в Москве отключают поэтапно

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Горячую воду в Москве отключают поэтапно, поскольку каждый участок трубопровода обслуживается независимо, а город снабжается водой от множества ТЭЦ, котельных и тепловых пунктов, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Как рассказал парламентарий, горячую воду в Москве ежегодно летом отключают по районам, а чаще даже по улицам или домам для проведения обязательных профилактических и ремонтных работ в рамках подготовки к новому отопительному сезону.
"Горячую воду в Москве отключают именно поэтапно по нескольким причинам. Первая - просто не имеет смысла отключать всю систему сразу, так как каждый участок трубопровода обслуживается независимо, а город снабжается водой от множества разных ТЭЦ, котельных и тепловых пунктов", - сказал Колунов.
По его словам, вторая причина заключается в гидравлических испытаниях и опрессовке, которые специалисты проводят для проверки прочности труб. Он отметил, что если тестировать всю городскую сеть сразу, то масштабы гидравлического удара будут слишком велики, могут произойти прорывы коммуникаций, и сразу их выявить и устранить будет затруднительно.
"Как итог, поэтапное отключение позволяет специалистам поэтапно устранять неполадки, менять участки сети и проводить капитальный ремонт без риска оставить без воды весь город", - заключил депутат.