В Госдуме рассказали, почему горячую воду в Москве отключают поэтапно

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Горячую воду в Москве отключают поэтапно, поскольку каждый участок трубопровода обслуживается независимо, а город снабжается водой от множества ТЭЦ, котельных и тепловых пунктов, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По его словам, вторая причина заключается в гидравлических испытаниях и опрессовке, которые специалисты проводят для проверки прочности труб. Он отметил, что если тестировать всю городскую сеть сразу, то масштабы гидравлического удара будут слишком велики, могут произойти прорывы коммуникаций, и сразу их выявить и устранить будет затруднительно.