В Госдуме рассказали, как защитить персональные данные от утечек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Для защиты персональных данных россиянам следует использовать разные пароли для разных сервисов и включить двухфакторную аутентификацию, сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
- Необходимо внимательно проверять адреса сайтов, не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать коды подтверждения третьим лицам, добавил депутат.
- Антон Немкин подчеркнул, что защита персональных данных — это зона личной ответственности каждого пользователя, и цифровая грамотность граждан является ключевым фактором безопасности.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Для защиты персональных данных от утечек россиянам следует использовать разные пароли для разных сервисов, включить двухфакторную аутентификацию, внимательно проверять адреса сайтов и не переходить по подозрительным ссылкам, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.
"Я рекомендую россиянам в первую очередь отказаться от одинаковых паролей для разных сервисов. Если злоумышленники получают доступ хотя бы к одному аккаунту, они автоматически пытаются использовать эти данные и на других площадках - в почте, соцсетях, банковских приложениях", - сказал Немкин.
Он отметил, что дополнительную защиту дает двухфакторная аутентификация, и сегодня ее необходимо включать везде, где это возможно.
"Отдельную угрозу представляют фишинговые схемы. Мошенники научились очень правдоподобно подделывать сайты банков, маркетплейсов и даже государственных сервисов. Важно внимательно проверять адреса сайтов, не переходить по подозрительным ссылкам и никогда не передавать коды подтверждения третьим лицам", - добавил депутат.
Немкин уточнил, любая спешка и давление со стороны "службы безопасности" - это повод немедленно прекратить разговор.
Также, по его словам, важно осторожно относиться к публикации личной информации в открытом доступе: фотографии документов, билетов, данные о поездках, номерах телефонов или членах семьи могут использоваться для социальной инженерии, и сегодня мошенники собирают информацию буквально по крупицам, чтобы затем выстраивать убедительные сценарии обмана.
Парламентарий добавил, что сегодня защита персональных данных - это уже не только задача государства или крупных компаний, но и зона личной ответственности каждого пользователя.
"Я всегда подчеркиваю: большинство успешных атак на граждан строится не на сложных технологиях, а на невнимательности и доверчивости. Именно поэтому базовые правила цифровой гигиены становятся критически важными", - напомнил Немкин.
Он сообщил, что продолжается усиление ответственности за утечки данных и развитие механизмов противодействия мошенничеству, включая антифрод-платформы и межведомственный обмен информацией.
"Но я убежден: ключевым фактором безопасности остается цифровая грамотность граждан. Чем выше уровень осведомленности пользователей, тем сложнее мошенникам реализовывать свои схемы", - подытожил член думского комитета.
