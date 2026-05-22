Синоптик рассказал, сколько продержится жара в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жара в Москве испарится в конце пятницы.
- В Москве и Подмосковье до пятницы ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше нормы на семь-девять градусов.
- Синоптик прогнозирует, что в начале следующей недели температура продолжит снижаться, и между пятницей и понедельником разница составит около десяти градусов.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Жара испарится в столице в конце пятницы, рассказал РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
В среду Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности до субботы в Москве и Подмосковье из-за жары. На территории регионов до пятницы ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше нормы на семь-девять градусов.
"Три дня подряд в Москве была рекордная температура воздуха для мая, но, увы, в пятницу вечером жара испарится, и в выходные придет похолодание, примерно на шесть градусов ниже, чем в последний рабочий день на этой неделе", - сказал синоптик.
По словам Голубева, в начале следующей недели температура продолжит снижаться и между пятницей и понедельником разница составит около десяти градусов.