Синоптик рассказал, сколько продержится жара в Москве - РИА Новости, 22.05.2026
16:40 22.05.2026 (обновлено: 16:45 22.05.2026)
Синоптик рассказал, сколько продержится жара в Москве

Голубев: жара в Москве уйдет в выходные

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖара в Москве
Жара в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жара в Москве испарится в конце пятницы.
  • В Москве и Подмосковье до пятницы ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше нормы на семь-девять градусов.
  • Синоптик прогнозирует, что в начале следующей недели температура продолжит снижаться, и между пятницей и понедельником разница составит около десяти градусов.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Жара испарится в столице в конце пятницы, рассказал РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
В среду Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности до субботы в Москве и Подмосковье из-за жары. На территории регионов до пятницы ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше нормы на семь-девять градусов.
"Три дня подряд в Москве была рекордная температура воздуха для мая, но, увы, в пятницу вечером жара испарится, и в выходные придет похолодание, примерно на шесть градусов ниже, чем в последний рабочий день на этой неделе", - сказал синоптик.
По словам Голубева, в начале следующей недели температура продолжит снижаться и между пятницей и понедельником разница составит около десяти градусов.
ОбществоМоскваРоссияАлександр Голубев (метеоролог)Московская область (Подмосковье)Гидрометцентр
 
 
