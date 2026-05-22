На Урале в пятницу изберут меру пресечения главе отдела УМВД Нижнего Тагила

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в пятницу изберет меру пресечения для начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела управления МВД "Нижнетагильское" Артура Белых, ставшего фигурантом уголовного дела об организации преступного сообщества и превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-служба судов Свердловской области.
В пятницу в инстанции агентству сообщили, что Белых органами предварительного расследования обвиняется в организации преступного сообщества или участии в нем с использованием служебного положения и превышении должностных полномочий из личной заинтересованности. В правоохранительных органах пока эту тему не комментируют.
"Они вот-вот должны сесть в процесс. Ленинский районный суд Екатеринбурга", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о том, будет ли решаться вопрос о вынесении меры пресечения фигуранту.