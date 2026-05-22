Отношение к Героям России воспитывает общество, заявил Путин

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Отношение к героям России воспитывает общество, сообщил президент РФ Владимир Путин.
В пятницу в Кремле Путин провел встречу с выпускниками программы "Время героев".
"Когда общество сегодня видит, как относятся к людям, которые нуждаются в помощи государства... Если все общество видит это отношение, то это воспитывает все общество и сегодня, и на будущее. И будущие поколения будут относиться к стране так, как страна относится к ним. Это чрезвычайно важное направление", - отметил он.
Программа "Время героев" реализуется по решению президента России. В рамках программы идет подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.