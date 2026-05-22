Эксперт рассказала, почему гаджеты нужно дезинфицировать ежедневно

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Микроорганизмы с рук могут образовывать биопленку на технике, поэтому поверхности гаджетов стоит дезинфицировать ежедневно, рассказала кандидат физико-математических наук, преподаватель кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Татьяна Бахвалова.

"Вместе с микроскопическими частицами кожи и пыли в технологические отверстия и щели различных приборов и гаджетов попадают микроорганизмы. Они образуют плотную биопленку, которая снижает доступ кислорода и дезинфицирующих средств, поэтому обычное протирание салфеткой или тканью удаляет только внешний слой этой микробной структуры", - сказала Бахвалова "Газете.Ru"

Как объяснила специалист, использование гаджетов с таким налетом переносит вирусы обратно на кожу, откуда они попадают на слизистые и продолжают размножаться.

"Смартфон, который постоянно находится в руках, формирует заметную микробную пленку уже за сутки, поэтому его следует обрабатывать ежедневно. Пульт или клавиатуру при умеренном использовании достаточно очищать 2–3 раза в неделю", - подчеркнула эксперт.

Для дезинфекции телефона Бахвалова посоветовала применять мягкие салфетки, смоченные в 70%-ном спирте, или же специальные растворы для обработки электроники.