Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, почему гаджеты нужно дезинфицировать ежедневно - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:16 22.05.2026
Эксперт рассказала, почему гаджеты нужно дезинфицировать ежедневно

Бахвалова: микроорганизмы с рук могут образовывать биопленку на гаджетах

© iStock.com / brizmakerДевушка использует планшет
Девушка использует планшет - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© iStock.com / brizmaker
Девушка использует планшет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Микроорганизмы с рук могут образовывать биопленку на поверхностях гаджетов, поэтому их стоит дезинфицировать ежедневно, рассказала кандидат физико-математических наук, преподаватель кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Татьяна Бахвалова.
  • Смартфоны следует обрабатывать ежедневно, а пульты или клавиатуры при умеренном использовании — 2–3 раза в неделю.
  • Для дезинфекции гаджетов рекомендуется использовать мягкие салфетки, смоченные в 70%-ном спирте, или специальные растворы для обработки электроники.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Микроорганизмы с рук могут образовывать биопленку на технике, поэтому поверхности гаджетов стоит дезинфицировать ежедневно, рассказала кандидат физико-математических наук, преподаватель кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Татьяна Бахвалова.
"Вместе с микроскопическими частицами кожи и пыли в технологические отверстия и щели различных приборов и гаджетов попадают микроорганизмы. Они образуют плотную биопленку, которая снижает доступ кислорода и дезинфицирующих средств, поэтому обычное протирание салфеткой или тканью удаляет только внешний слой этой микробной структуры", - сказала Бахвалова "Газете.Ru".
Девушка с планшетом в библиотеке - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Врач рассказала, чем на самом деле вредны гаджеты
30 июня 2025, 03:26
Как объяснила специалист, использование гаджетов с таким налетом переносит вирусы обратно на кожу, откуда они попадают на слизистые и продолжают размножаться.
"Смартфон, который постоянно находится в руках, формирует заметную микробную пленку уже за сутки, поэтому его следует обрабатывать ежедневно. Пульт или клавиатуру при умеренном использовании достаточно очищать 2–3 раза в неделю", - подчеркнула эксперт.
Для дезинфекции телефона Бахвалова посоветовала применять мягкие салфетки, смоченные в 70%-ном спирте, или же специальные растворы для обработки электроники.
"Особое внимание нужно уделять щелям, отверстиям и пространствам между кнопками, где биопленка удерживается особенно прочно", - заключила эксперт.
Человек моет руки - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
В Роспотребнадзоре назвали эффективный способ защиты от инфекций
5 мая, 01:26
 
ОбществоРТУ МИРЭАТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала