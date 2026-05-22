СМИ утверждают, что Белый дом вынудил Габбард уйти в отставку

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник утверждает, что Белый дом вынудил главу нацразведки США Тулси Габбард уйти в отставку.
"Белый дом вынудил сотрудницу американской разведки Тулси Габбард уйти в отставку", - говорится в материале агентства Рейтер.
Ранее телеканал Fox News сообщил, что глава нацразведки подала в отставку. Сама Габбард вскоре подтвердила заявление об уходе в отставку со своего поста с 30 июня.