Рейтинг@Mail.ru
"Джикия нужен РПЛ": известный агент высказался об экс-игроке "Спартака" - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:13 22.05.2026 (обновлено: 17:47 22.05.2026)
"Джикия нужен РПЛ": известный агент высказался об экс-игроке "Спартака"

Барбоза: футболист Джикия нужен российскому чемпионату

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГеоргий Джикия
Георгий Джикия - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Георгий Джикия. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что защитник Георгий Джикия нужен Российской премьер-лиге.
  • Агент Барбоза почти уверен, что в России появится желающий пригласить Джикию, чтобы тот мог дальше показывать свой уровень в РПЛ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футбольный агент Паулу Барбоза заявил РИА Новости, что защитник Георгий Джикия, выступающий за турецкий "Антальяспор", нужен Российской премьер-лиге (РПЛ), поэтому не станет удивлением, если он в ближайшее время окажется в одном из клубов чемпионата России.
Джикия перешел в "Антальяспор" в июле 2025 года, его контракт рассчитан до лета 2027 года. По итогам сезона команда заняла 16-е место в Суперлиге и вылетела во второй по силе дивизион чемпионата Турции. Ранее агент футболиста Владимир Кузьмичев заявил, что обсудит будущее своего клиента в клубе после вылета, и отметил, что защитник может перейти в клуб РПЛ.
"Что касается Джикии - это интересный игрок. Мы видим, что он довольно хорошо играл в Турции. Он нужен в РПЛ. Почти уверен, что появится желающий, чтобы он мог дальше показывать свой уровень. Так что не будет удивлением, если он окажется в чемпионате России", - сказал Барбоза.
Георгий Джикия - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Семин заявил, что Джикия поможет любому клубу в России
20 мая, 18:04
 
ФутболСпортТурцияРоссияГеоргий ДжикияВладимир КузьмичёвАнтальяспорРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    T. Gentzsch
    Р. Сафиуллин
    374
    666
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Словения
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    90
    105
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    Ницца
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала