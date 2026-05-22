"Джикия нужен РПЛ": известный агент высказался об экс-игроке "Спартака"

Краткий пересказ от РИА ИИ Футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что защитник Георгий Джикия нужен Российской премьер-лиге.

Агент Барбоза почти уверен, что в России появится желающий пригласить Джикию, чтобы тот мог дальше показывать свой уровень в РПЛ.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футбольный агент Паулу Барбоза заявил РИА Новости, что защитник Георгий Джикия, выступающий за турецкий "Антальяспор", нужен Российской премьер-лиге (РПЛ), поэтому не станет удивлением, если он в ближайшее время окажется в одном из клубов чемпионата России.

Джикия перешел в "Антальяспор" в июле 2025 года, его контракт рассчитан до лета 2027 года. По итогам сезона команда заняла 16-е место в Суперлиге и вылетела во второй по силе дивизион чемпионата Турции. Ранее агент футболиста Владимир Кузьмичев заявил, что обсудит будущее своего клиента в клубе после вылета, и отметил, что защитник может перейти в клуб РПЛ.