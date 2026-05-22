Газзаев высказался против ухода Гусева из "Динамо"
11:59 22.05.2026 (обновлено: 12:16 22.05.2026)
Газзаев высказался против ухода Гусева из "Динамо"

"Я против". Газзаев высказался об уходе Гусева с поста главного тренера "Динамо"

  • Бывший главный тренер московского "Динамо" и сборной России по футболу Валерий Газзаев заявил, что Ролан Гусев должен был остаться главным тренером "бело-голубых".
  • Ролан Гусев покинул пост главного тренера "Динамо" в связи с истечением срока контракта.
  • "Динамо" завершило сезон на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший главный тренер московского "Динамо" и сборной России по футболу Валерий Газзаев заявил РИА Новости, что главным тренером "бело-голубых" должен был оставаться Ролан Гусев, потому что в трудный для команды период он смог справиться с давлением и показать хороший результат.
После ухода Валерия Карпина в ноябре 2025 года исполняющим обязанности главного тренера "бело-голубых" был назначен Ролан Гусев. В конце декабря руководство клуба утвердило его в качестве главного тренера до конца сезона-2025/26. В пятницу "Динамо" объявило, что Гусев покинул пост главного тренера "бело-голубых" в связи с истечением срока контракта. Ранее Газзаев сообщил РИА Новости, что на пост главного тренера "Динамо" назначен немец Сандро Шварц.
"Я за то, чтобы Ролан Александрович остался главным тренером. К сожалению, у нас отдается большое внимание иностранным специалистам, но я категорически против. У нас подрастают хорошие молодые тренеры, которым надо давать возможность работать и проявлять себя. К сожалению, проблемы, которые были у "Динамо" в первом этапе чемпионата, сложно исправить одномоментно. И что касается Ролана Гусева, я считаю, что этот период работы он провел достаточно хорошо. Тем более, что он работал в такой сложной ситуации, под давлением. Я считаю, что он это все выдержал и показал хороший результат. Тут нужно время, чтобы исправить ошибки", - сказал Газзаев.
"Динамо" (45 очков) завершило сезон-2025/26 на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда не смогла выйти в суперфинал Кубка России, уступив "Краснодару" в финальной серии пути РПЛ.
ФутболСпортРоссияРолан ГусевВалерий ГаззаевВалерий КарпинДинамо МоскваКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
