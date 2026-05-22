Форум сохранения водных ресурсов объединил более 700 гостей в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 22 мая - РИА Новости. Пятый Открытый форум по вопросам экологии и сохранения водных объектов, стартовавший в Челябинске в пятницу, собрал более 700 участников со всей России, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Форум объединил более 700 участников – представителей органов власти, промышленности, науки, экологов, общественных организаций, педагогов и волонтеров. В числе гостей – делегации из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан, Пермского края, Курганской, Свердловской и других областей", - говорится в сообщении.

По словам главы региона Алексея Текслера, по традиции на форуме обсуждаются темы экологической безопасности, сохранения природных ресурсов, формирования экологической культуры.

"Эти направления обозначены президентом России в числе ключевых для страны и детально раскрыты в нацпроекте "Экологическое благополучие" – преемнике нацпроекта "Экология". Челябинская область стала одним из самых деятельных участников обоих проектов и уже добилась значительных результатов", - цитирует пресс-служба слова Текслера.

В регионе, отмечает пресс-служба, успешно реализуются проекты "Чистый воздух", "Комплексная система обращения с ТКО", "Чистая страна", "Экономика замкнутого цикла" и "Чистая вода". Развивается система обращения с отходами, продолжается очистка водоемов, ликвидируются несанкционированные свалки, создаются новые объекты экологической инфраструктуры, а также планомерно снижается объем выбросов в атмосферу, поясняется в сообщении.

Глава региона отметил, что важную роль в снижении объемов выбросов сыграла рекультивация челябинской и магнитогорской свалок. "Значительный вклад внесли предприятия: компания "Форвард-Энерго" перевела все свои котельные Челябинска на газ, РМК рекультивировала Коркинский угольный разрез, Челябинский электрометаллургический завод закрыл вредное электродное производство. Проекты по строительству и реконструкции газоочисток реализовали на "Мечеле", Челябинском цинковом заводе, заводе "Техно" и других. На ММК построили новую аглофабрику, модернизировали коксохимическое производство, создали современные системы газоочистки", – подчеркнул Текслер.

Отдельное внимание губернатор уделил развитию экологичного общественного транспорта и системе экомониторинга, которая признана одной из лучших практик в стране. Сегодня она объединяет 40 постов контроля атмосферного воздуха в Челябинске и Магнитогорске, отмечается в сообщении.

По данным правительства региона, одним из ключевых направлений в регионе остается восстановление водных объектов. Продолжается реализация проекта по экологической реабилитации реки Миасс в черте Челябинска - проект рассчитан до 2028 года, в его рамках планируется поднять со дна почти 7,5 млн кубометров ила. Также ведется работа по очистке и укреплению берегов рек в муниципалитетах, добавляет пресс-служба.

Значительные результаты регион демонстрирует и в сфере обращения с отходами, так, за последние 5 лет количество несанкционированных свалок в области сократилось на 95% – эта работа проводилась в том числе в рамках проекта партии "Единая Россия". В регионе развивается переработка вторсырья, внедряется раздельный сбор отходов и создается экопромышленный парк в Миассе, поясняет пресс-служба.

"Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Важно, что главным критерием оценки всей нашей большой работы является прежде всего мнение самих жителей. И мы будем дальше в этом направлении активно работать: получать обратную связь от жителей, проводить различные опросы, а не только анализировать статистическую информацию, которую дают наши предприятия. Это по-настоящему важно", – сказал губернатор.

Пресс-служба отмечает, что кроме деловой программы на форуме пройдут мероприятия, посвященные лучшим экологическим практикам, и выездная демонстрация технологий, применяемых при очистке реки Миасс. Участникам представят полную технологическую цепочку восстановления водоема – от анализа состояния объекта с применением нейронных сетей до экологически безопасного извлечения иловых отложений и растительности.

Председатель Российского экологического общества, Координационного совета при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии и Общественно-экспертного совета по нацпроекту "Экологическое благополучие" Рашид Исмаилов уточнил, что проходящий в Челябинске форум уже стал традиционным.

"Мы говорим сегодня о всей актуальной повестке, которая связана с реализацией национальной цели, обозначенной президентом России - экологическом благополучии. Ключевые темы, которые мы сегодня рассмотрим, это технологии, потому что нужно думать о том, как экологические задачи будем решать с помощью технологий", - сказал он журналистам. Исмаилов добавил, что с гостями, приехавшими со всей России, "мы эти технологии отрабатываем, смотрим, изучаем, обсуждаем".

Челябинская область, по его словам, стала центром экологических инициатив. "В последние годы мы видим, что она делится опытом, сюда приезжают за наработками. И большое количество зарегистрированных гостей из разных городов России этому свидетельство", - отметил Исмаилов.

Советник руководителя Федерального агентства водных ресурсов Илья Разбаш рассказал, что водное хозяйство и вода как ресурсы становятся все более актуальными в мире.

"Мы видим в мире тренд на увеличение площадок, где обсуждаются различные тематики, связанные с нашим главным ресурсом, поэтому сегодня очень интересные дискуссии. Думаю, что те идеи, которые прозвучали сегодня, они будут дальше доведены до нашей жизни. Мы увидим формы новых идей, которые мы сможем использовать... Большое количество умов трудится над тем, как улучшить благосостояние граждан. Ради них мы и работаем с точки зрения доступа, безопасности, чистоты водных ресурсов", - сказал он журналистам.