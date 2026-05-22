14:28 22.05.2026
Форум собрал 1 тысячу предпринимателей Удмуртии в Ижевске

Ижевск - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Ежегодный форум "Мой бизнес – путь к новым рынкам" собрал 1 тысячу участников в Ижевске на площадке Корпорации развития Удмуртии, сообщает пресс-служба правительства республики.
Участники разобрали, как управлять смыслами и понимать клиента в 2026 году, а также обсудили личный бренд предпринимателя и ораторское мастерство. Отдельный блок был посвящен каналам привлечения клиентов для малого и среднего бизнеса, роли радио и офлайн-медиа в продажах. Спикеры рассказали, как видео помогает показать бизнес с лучшей стороны, а локальность (на примере бренда "Сделано в Удмуртии") становится конкурентным преимуществом. Завершила секцию тема нейросетей: участникам показали, как создать пул ИИ-помощников для бизнеса.
На форуме также развернулась площадка, посвященная творческой экономике. Участники обсудили креативные индустрии как драйвер развития экономики России и перспективы этого сектора в Удмуртии. Был представлен опыт соседнего региона, Республики Башкортостан, по созданию экосистемы креативных индустрий. Состоялась премьера документального сериала "Креативные индустрии Удмуртии", после чего в рамках сессии "Креатив – это бизнес" разобрали успешные предпринимательские кейсы.
Площадка для женщин-предпринимателей началась с интерактивного ток-шоу "Зумеры. Инструкция по применению". Затем прошла панельная сессия "Превентивная медицина. Женское здоровье на службе бизнесу", где эксперты рассказали о корпоративных программах здоровья и профилактике.
На секции "Электронная торговля" эксперты рассказали предпринимателям о стратегиях роста на маркетплейсах, трендах онлайн-торговли и типичных ошибках продавцов. Участники узнали, как эффективно представить товары на витрине "Сделано в Удмуртии", а также получили практические советы по упаковке, логистике и ценообразованию.
В рамках форума работала отдельная секция, посвященная продвижению продукции под брендом "Сделано в России. Выбирают в мире". Спикеры разобрали ключевые ошибки при первых шагах на зарубежные рынки и дали пошаговые планы выхода в Азию, Африку и Монголию.
Экспортная секция продолжилась защитой финалистов конкурса "Экспортер года – 2025". Проекты представили 13 компаний из сектора малого, среднего и крупного бизнеса. Девять победителей получили призы из рук председателя правительства Удмуртской Республики Романа Ефимова. Победители конкурса получили право представлять Удмуртию на окружном этапе.
Организаторами форума выступили Корпорация развития Удмуртии и центр "Мой бизнес" при поддержке правительства региона. Мероприятие проведено в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
 
