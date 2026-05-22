ЕС обсуждает вступление Украины до урегулирования конфликта, заявили в ЕП

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Евросоюз обсуждает идею вступления Украины в объединение до урегулирования конфликта, заявил глава комитета парламентского сотрудничества Украина — ЕС в Европарламенте (ЕП) Пекка Товери.
"Я лично считаю, и я уверен, что у этой идеи есть большая поддержка, что мы должны принять Украину в ЕС, даже если между Украиной и Россией всё еще будет продолжаться открытый конфликт. Если мы этого не сделаем, это станет открытым приглашением для РФ продолжать конфликт в качестве способа остановить интеграцию Украины с Западом", - сказал он "Известиям".