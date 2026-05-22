"Это абсурд!" В США неожиданно ответили на нападки Европы на Россию - РИА Новости, 22.05.2026
07:14 22.05.2026 (обновлено: 07:15 22.05.2026)
Полковник Макгрегор: абсурдная политика Европы испытывает терпение России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что военные провокации Европы против России могут привести к опасным последствиям для всего континента.
  • Макгрегор подчеркнул, что Россия не угрожает европейским странам, но их агрессивные действия могут вызвать соразмерный ответ.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Совершаемые Европой военные провокации против России спровоцированы неуравновешенным руководством ЕС и могут привести к опасным последствиям для всего континента, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью профессору Гленну Диесену, размещенному на его YouTube-канале.
"Атаки на Россию совершаются через страны Балтии или через Румынию по Черному морю. Это очень опасно. <…> Есть же такие неуравновешенные, неразумные, опасные люди, как эта Кая Каллас, которая является главой дипломатии ЕС. И почему, ради всего святого, вы выбрали эстонского политика на пост министра иностранных дел Европейского союза? Ну, серьезно. Это абсурд! Это не имеет никакого смысла!" — воскликнул военный.
По его словам, Россия никак не угрожает европейским странам, но их агрессивные действия, испытывающие терпение Москвы, рискуют повлечь за собой соразмерный ответ.
"Имеют ли эти маленькие страны право на существование? Безусловно. Находятся ли они под угрозой захвата и уничтожения русскими? Нет. Но если этот абсурд не прекратится и они не перестанут помогать в строительстве этих беспилотников дальнего действия, <…> то, знаете, в какой-то момент русские могут потерять терпение", — добавил Макгрегор.
Во вторник Служба внешней разведки сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Так, Украина собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблема попадания беспилотников на российскую территорию из прибалтийских стран есть. Он напомнил, что военные формулируют необходимую реакцию Москвы.
