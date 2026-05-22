Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что военные провокации Европы против России могут привести к опасным последствиям для всего континента.
- Макгрегор подчеркнул, что Россия не угрожает европейским странам, но их агрессивные действия могут вызвать соразмерный ответ.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Совершаемые Европой военные провокации против России спровоцированы неуравновешенным руководством ЕС и могут привести к опасным последствиям для всего континента, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью профессору Гленну Диесену, размещенному на его YouTube-канале.
"Атаки на Россию совершаются через страны Балтии или через Румынию по Черному морю. Это очень опасно. <…> Есть же такие неуравновешенные, неразумные, опасные люди, как эта Кая Каллас, которая является главой дипломатии ЕС. И почему, ради всего святого, вы выбрали эстонского политика на пост министра иностранных дел Европейского союза? Ну, серьезно. Это абсурд! Это не имеет никакого смысла!" — воскликнул военный.
"Имеют ли эти маленькие страны право на существование? Безусловно. Находятся ли они под угрозой захвата и уничтожения русскими? Нет. Но если этот абсурд не прекратится и они не перестанут помогать в строительстве этих беспилотников дальнего действия, <…> то, знаете, в какой-то момент русские могут потерять терпение", — добавил Макгрегор.
Во вторник Служба внешней разведки сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Так, Украина собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблема попадания беспилотников на российскую территорию из прибалтийских стран есть. Он напомнил, что военные формулируют необходимую реакцию Москвы.
