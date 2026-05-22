Медведев раскрыл, какой должна быть система гарантий безопасности в Евразии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Система гарантий безопасности в Евразии должна объективно отражать честный баланс интересов на континенте, заявил Дмитрий Медведев.
- Важной частью будущей системы гарантий безопасности будут вопросы экономики, социального благополучия и интеграции.
ПЕРМЬ, 22 мая - РИА Новости. Система гарантий безопасности в Евразии должна объективно отражать честный баланс интересов на континенте, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
«
"Система гарантий коллективной безопасности в Евразии, которая была бы устойчива к давлению извне, должна стать объективным отражением честного баланса интересов, содействовать восстановлению и укреплению центральной координирующей роли ООН", - отметил Медведев в обращении к участникам Вторых международных общественно-политических слушаний.
Председатель партии подчеркнул, что важной частью будущей системы гарантий безопасности будут вопросы экономики, социального благополучия и интеграции. Кроме того, Медведев отметил, что значительная роль в формировании взаимосвязанной архитектуры евразийской безопасности отводится инклюзивным многосторонним форматам взаимодействия: ОДКБ, СНГ, ШОС, АСЕАН, СВМДА, Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива.