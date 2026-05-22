Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЕС, вероятно, не определит переговорщика с Россией на встрече глав МИД - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 22.05.2026
СМИ: ЕС, вероятно, не определит переговорщика с Россией на встрече глав МИД

NYT: ЕС, вероятно, не определит переговорщика с РФ на встрече глав МИД на Кипре

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз, скорее всего, не определит единого официального переговорщика в потенциальном диалоге с Россией на встрече министров иностранных дел стран сообщества 27–28 мая на Кипре.
  • New York Times сообщил, что на мероприятии могут поднять идею назначить либо одного человека, либо небольшую группу для взаимодействия с Кремлем.
БРЮССЕЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Евросоюз скорее всего не определит единого официального переговорщика в потенциальном диалоге с РФ на встрече министров иностранных дел стран сообщества, которая пройдет 27-28 мая на Кипре, сообщает газета New York Times со ссылкой на дипломатов и чиновников ЕС.
Ранее газета Financial Times сообщала, что главы МИД ЕС на следующей неделе обсудят кандидатуры возможных переговорщиков с Россией. По данным издания, в качестве возможных кандидатов рассматриваются экс-премьер Италии Марио Драги и бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Последняя критически высказалась относительно своего возможного участия в диалоге с РФ, отметив, что переговоры с Россией должны вести те, кто обладает политической властью.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Лавров рассказал, в каком случае не стоит начинать переговоры
Вчера, 13:12
"На этой встрече вряд ли будет окончательно определен официальный посланник (для переговоров с РФ - ред.). Тем не менее, может быть поднята идея назначить либо одного человека, либо небольшую группу для взаимодействия с Кремлем", - пишет издание со ссылкой на источники.
Европейские дипломаты и чиновники, беседовавшие с изданием, также отметили, что любые обсуждения этого вопроса находятся на начальной стадии и звучащие имена потенциальных переговорщиков носят в значительной степени спекулятивный характер.
Президент России Владимир Путин, отвечая 9 мая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах с ЕС, признался, что лично для него предпочтительнее был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер.
Тем не менее он оставил выбор за европейцами, отметив, что это должен быть лидер, которому они доверяют и который "не наговорил гадостей" в адрес России.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Кремль поддержал попытки ЕС назначить переговорщика для диалога с Россией
21 мая, 13:39
 
В миреРоссияГерманияКипрЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала