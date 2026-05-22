СМИ: ЕС, вероятно, не определит переговорщика с Россией на встрече глав МИД

БРЮССЕЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Евросоюз скорее всего не определит единого официального переговорщика в потенциальном диалоге с РФ на встрече министров иностранных дел стран сообщества, которая пройдет 27-28 мая на Кипре, сообщает газета Евросоюз скорее всего не определит единого официального переговорщика в потенциальном диалоге с РФ на встрече министров иностранных дел стран сообщества, которая пройдет 27-28 мая на Кипре, сообщает газета New York Times со ссылкой на дипломатов и чиновников ЕС.

"На этой встрече вряд ли будет окончательно определен официальный посланник (для переговоров с РФ - ред.). Тем не менее, может быть поднята идея назначить либо одного человека, либо небольшую группу для взаимодействия с Кремлем", - пишет издание со ссылкой на источники.

Европейские дипломаты и чиновники, беседовавшие с изданием, также отметили, что любые обсуждения этого вопроса находятся на начальной стадии и звучащие имена потенциальных переговорщиков носят в значительной степени спекулятивный характер.

Президент России Владимир Путин , отвечая 9 мая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах с ЕС, признался, что лично для него предпочтительнее был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер