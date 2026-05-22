Мэр Энергодара назвал террором минирование ВСУ дорог

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Минирование украинскими войсками дороги в районе Энергодара и Запорожской АЭС является террором, направленным против мирного населения, заявил РИА Новости глава города Максим Пухов.

Украинские войска заминировали одну из автомобильных дорог, ведущих в Энергодар и используемых для снабжения Запорожской АЭС , сообщала в четверг пресс-служба станции. Позже директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что дорога обследована и разминирована, ситуация находится под контролем.

"Это террор и попытка напугать, поставить под сомнение безопасность этого пути", - сказал Пухов.

По его словам, много работников энергодарских предприятий живут в селах, которые с городом образуют большую агломерацию.

"Маятниковая трудовая миграция ежедневно идет по этому пути. Плюс это основной путь в город, по которому идет доставка товаров, грузов", - сказал Пухов.