Мэр Энергодара назвал террором минирование ВСУ дорог
Специальная военная операция на Украине
 
06:05 22.05.2026
Мэр Энергодара назвал террором минирование ВСУ дорог

Глава Энергодара Пухов назвал минирование дорог террором со стороны ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские войска заминировали одну из автомобильных дорог, ведущих в Энергодар и используемых для снабжения Запорожской АЭС.
  • Глава Энергодара Максим Пухов назвал минирование террором против мирного населения.
  • Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила, что дорога обследована и разминирована, ситуация находится под контролем.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Минирование украинскими войсками дороги в районе Энергодара и Запорожской АЭС является террором, направленным против мирного населения, заявил РИА Новости глава города Максим Пухов.
Украинские войска заминировали одну из автомобильных дорог, ведущих в Энергодар и используемых для снабжения Запорожской АЭС, сообщала в четверг пресс-служба станции. Позже директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что дорога обследована и разминирована, ситуация находится под контролем.
"Это террор и попытка напугать, поставить под сомнение безопасность этого пути", - сказал Пухов.
По его словам, много работников энергодарских предприятий живут в селах, которые с городом образуют большую агломерацию.
"Маятниковая трудовая миграция ежедневно идет по этому пути. Плюс это основной путь в город, по которому идет доставка товаров, грузов", - сказал Пухов.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
