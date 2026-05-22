Делегация Москвы приняла участие в Российско-китайском ЭКСПО

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Столичная делегация приняла участие в X Российско-китайском ЭКСПО, которое проходило с 17 по 21 мая, делегацию возглавлял министр столичного правительства, глава департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергей Черемин, сообщает пресс-служба департамента.

В рамках деловой программы прошла панельная дискуссия "Москва – Харбин: перспективы развития внешнеэкономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества". Ее модератором стал Черемин. Он подчеркнул, что Харбин значим как связующее звено между Россией и Китаем.

"Накопленный опыт взаимодействия уже сегодня создает прочную основу для дальнейшего расширения партнерства", – приводит пресс-служба слова Черемина.

Также в рамках деловой программы прошла конференция "Современные практики устойчивого развития городов", ее организовали при участии департамента.

"Москва стала первым мегаполисом Российской Федерации, который добровольно опубликовал свои итоги практической реализации целей устойчивого развития", – отметил Черемин во время выступления.

Помимо этого, министр столичного правительства отметил подход столицы к развитию экологичного транспорта, снижению углеродного следа и цифровизации городской среды.

В рамках Дней Москвы в Харбине прошли ключевые мероприятия для укрепления гуманитарных связей. В том числе участники московской делегации возложили цветы у памятника советским воинам, погибшим при освобождении Северо-Востока Китая в августе 1945 года.

В деловую часть Дней Москвы вошли посещение делегацией пилотной зоны свободной торговли провинции Хэйлунцзян, Нового района Харбина, а также индустриальных парков, в том числе площадок высокотехнологичного производства.

Одним из основных итогов визита в Китай стало подписание программы сотрудничества между Правительством Москвы и Народным правительством Харбина на 2027–2029 годы. Со стороны столицы России подпись под документом поставил Черемин. Программа стала уже второй. Первая была подписана в 2023 году, ее действие заканчивается в 2026 году. Новый документ охватывает широкий спектр направлений.