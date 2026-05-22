США могут готовить несколько сценариев для Кубы, считает эксперт

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Вашингтон сейчас может готовить сразу несколько сценариев вокруг Кубы, в том числе ограниченную силовую операцию, а также ужесточение санкционной политики, выразила мнение в беседе с РИА Новости кандидат исторических наук, доцент экономического факультета РУДН Виктория Кузнецова.

« "Сейчас Вашингтон, на мой взгляд, готовит почву сразу для нескольких вариантов: от ужесточения санкционной политики до ограниченной силовой операции или переговоров под угрозой силы", - сказала она.

При этом интервенция в отношении Кубы была бы непростой для США, отметила эксперт.

« "Для кубинского общества защита суверенитета имеет не только политическое, но и символическое значение. В случае прямой агрессии кубинский народ может оказать серьезное и героическое сопротивление, а сама операция повлекла бы для США значительные военные, политические и репутационные риски", - уточнила Кузнецова.