США могут готовить несколько сценариев для Кубы, считает эксперт - РИА Новости, 22.05.2026
11:03 22.05.2026 (обновлено: 11:05 22.05.2026)
© AP Photo / Ramon EspinosaФлаги Кубы и США в Гаване
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • доцент экономического факультета РУДН Виктория Кузнецова считает, что США могут готовить несколько сценариев в отношении Кубы, включая ограниченную силовую операцию и ужесточение санкций.
  • Интервенция в отношении острова была бы непростой для Вашингтона, так как кубинский народ может оказать серьезное сопротивление.
  • В последние месяцы США усилили политическое и экономическое давление на остров, в частности, ввели пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Вашингтон сейчас может готовить сразу несколько сценариев вокруг Кубы, в том числе ограниченную силовую операцию, а также ужесточение санкционной политики, выразила мнение в беседе с РИА Новости кандидат исторических наук, доцент экономического факультета РУДН Виктория Кузнецова.
"Сейчас Вашингтон, на мой взгляд, готовит почву сразу для нескольких вариантов: от ужесточения санкционной политики до ограниченной силовой операции или переговоров под угрозой силы", - сказала она.
При этом интервенция в отношении Кубы была бы непростой для США, отметила эксперт.
"Для кубинского общества защита суверенитета имеет не только политическое, но и символическое значение. В случае прямой агрессии кубинский народ может оказать серьезное и героическое сопротивление, а сама операция повлекла бы для США значительные военные, политические и репутационные риски", - уточнила Кузнецова.
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе американский лидер Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
