16:44 22.05.2026
Крупнейшая в стране база электронных ЭКГ создана в Татарстане

КАЗАНЬ, 22 мая – РИА Новости. Крупнейшая в стране база электронных ЭКГ из более чем 12 миллионов результатов исследований создана в Татарстане, сообщает минздрав республики.
"В Татарстане, по оценке федерального руководства, реализован один из самых масштабных проектов в сфере цифровизации здравоохранения и внедрения технологии искусственного интеллекта: за сутки ИИ обрабатывает около 10 тысяч исследований, сформирована база из более чем 12 миллионов ЭКГ - крупнейшая в стране, 82 тысячи пациентов с выявленными патологиями поставлены на диспансерный учет с 2016 года, около 600 патологий выявляются ежедневно благодаря ИИ, внедрена система мониторинга с детализацией до уровня каждого ФАПа, включая контроль простоев, ремонтов и нагрузки в режиме реального времени", - говорится в сообщении.
Проект минздрава Татарстана "Единый кардиолог Республики Татарстан" признан одним их передовых. Эта информационная система объединяет данные медицинского оборудования, используемого для диагностики сердечно-сосудистой системы. Программа позволяет хранить и получать быстрый доступ к исследованиям по всей республике, от крупных клиник до отдаленных районных больниц и фельдшерско-акушерских пунктов.
В настоящее время к системе подключены более 2,5 тысячи аппаратов электрокардиографии (ЭКГ), а также сотни других диагностических устройств, интегрированных с Единой государственной информационной системой здравоохранения. Это помогает не только оперативно расшифровывать кардиограммы, но и дает возможность удаленного консультирования, формирования единых регистров пациентов.
При интерпретации ЭКГ применяется искусственный интеллект, который привлекает внимание специалистов к опасным для жизни пациентов отклонениям.
Татарстанская разработка доказала эффективность не только в условиях республики, но и в пилотном режиме применяется в других регионах, в частности, в Кировской и Тамбовской областях. Здесь она также позволила значительно повысить выявляемость болезней системы кровообращения и снизить летальность.
По мнению экспертов, дальнейшее тиражирование этого успешного опыта позволит, в том числе, решать задачи федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".
 
