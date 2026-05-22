Крупнейшая в стране база электронных ЭКГ создана в Татарстане

КАЗАНЬ, 22 мая – РИА Новости. Крупнейшая в стране база электронных ЭКГ из более чем 12 миллионов результатов исследований создана в Татарстане, сообщает минздрав республики.

"В Татарстане, по оценке федерального руководства, реализован один из самых масштабных проектов в сфере цифровизации здравоохранения и внедрения технологии искусственного интеллекта: за сутки ИИ обрабатывает около 10 тысяч исследований, сформирована база из более чем 12 миллионов ЭКГ - крупнейшая в стране, 82 тысячи пациентов с выявленными патологиями поставлены на диспансерный учет с 2016 года, около 600 патологий выявляются ежедневно благодаря ИИ, внедрена система мониторинга с детализацией до уровня каждого ФАПа, включая контроль простоев, ремонтов и нагрузки в режиме реального времени", - говорится в сообщении.

Проект минздрава Татарстана "Единый кардиолог Республики Татарстан" признан одним их передовых. Эта информационная система объединяет данные медицинского оборудования, используемого для диагностики сердечно-сосудистой системы. Программа позволяет хранить и получать быстрый доступ к исследованиям по всей республике, от крупных клиник до отдаленных районных больниц и фельдшерско-акушерских пунктов.

В настоящее время к системе подключены более 2,5 тысячи аппаратов электрокардиографии (ЭКГ), а также сотни других диагностических устройств, интегрированных с Единой государственной информационной системой здравоохранения. Это помогает не только оперативно расшифровывать кардиограммы, но и дает возможность удаленного консультирования, формирования единых регистров пациентов.

При интерпретации ЭКГ применяется искусственный интеллект, который привлекает внимание специалистов к опасным для жизни пациентов отклонениям.

Татарстанская разработка доказала эффективность не только в условиях республики, но и в пилотном режиме применяется в других регионах, в частности, в Кировской и Тамбовской областях. Здесь она также позволила значительно повысить выявляемость болезней системы кровообращения и снизить летальность.