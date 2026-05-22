За ЕГЭ в Московской области будут следить 740 онлайн-наблюдателей

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В целях обеспечения объективности проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Московской области 740 онлайн-наблюдателей одновременно будут смотреть за ситуацией во всех аудиториях пунктов проведения экзаменов (ППЭ) в режиме реального времени, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Также будут работать региональный ситуационный центр и 30 муниципальных филиалов.

В ведомстве добавили, что с 1 июня по 9 июля в регионе будут работать 255 ППЭ. Все оснащены в соответствии с требованиями, проведена работа по организации видеотрансляции экзаменов на федеральный портал "СмотриЕГЭ".