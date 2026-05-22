За ЕГЭ в Московской области будут следить 740 онлайн-наблюдателей

18:15 22.05.2026
Сдача ЕГЭ. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В целях обеспечения объективности проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Московской области 740 онлайн-наблюдателей одновременно будут смотреть за ситуацией во всех аудиториях пунктов проведения экзаменов (ППЭ) в режиме реального времени, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
Также будут работать региональный ситуационный центр и 30 муниципальных филиалов.
В ведомстве добавили, что с 1 июня по 9 июля в регионе будут работать 255 ППЭ. Все оснащены в соответствии с требованиями, проведена работа по организации видеотрансляции экзаменов на федеральный портал "СмотриЕГЭ".
Ответственные за работу муниципальных ситуационно-информационных центров прошли обучение на региональном уровне 21 мая. Все онлайн-наблюдатели до начала экзаменов в плановом режиме пройдут обучение на муниципальном уровне, на котором проработают алгоритмы действий во время экзаменов.
 
