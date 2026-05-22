ВОЗ сообщила о более чем 750 случаях подозрения на заражение Эболой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Всемирная организация здравоохранения сообщила о более чем 750 случаях подозрения на заражение лихорадкой Эбола.
- Подтверждено 82 случая заболевания и семь смертей в ДРК.
- ВОЗ объявила вспышку лихорадки Эбола штамма Bundibugyo в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.
ЖЕНЕВА, 22 мая – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о более чем 750 случаях подозрения на заражение лихорадкой Эбола и 177 смертях, следует из заявления ее генерального директора Тедроса Адханом Гебрейесуса.
«
"Ситуация с лихорадкой Эбола в ДРК вызывает глубокую обеспокоенность. На данный момент подтверждено 82 случая заболевания и семь смертей. Но мы знаем, что эпидемия в ДРК гораздо масштабнее. Сейчас насчитывается почти 750 предполагаемых случаев заболевания и 177 предполагаемых смертей", - написал он в Х.
Он отметил, что эти цифры продолжают расти по мере того, как на местах усиливается эпиднадзор и тестирование населения.
Однако продолжающееся насилие и отсутствие безопасности препятствуют должному реагированию на вспышку заболевания, указал Гебейесус. Он отметил, что дополнительный персонал ВОЗ был направлен в Итури, эпицентр вспышки, для оказания поддержки пострадавшим общинам.
При этом, по словам главы ВОЗ, ситуация в соседней Уганде остается стабильной: там подтверждено 2 случая заболевания и 1 летальный исход. Новых случаев или смертей не зарегистрировано.
В воскресенье Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола штамма Bundibugyo в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.
При этом в ВОЗ сообщили, что в настоящий момент вакцин от данного штамма вируса нет, а доз двух потенциальных вакцин-кандидатов недостаточно для начала клинических исследований. На их изготовление потребуется два-три месяца, сообщил старший советник отдела научных исследований ВОЗ Васи Мурти.