Рейтинг@Mail.ru
ВОЗ сообщила о более чем 750 случаях подозрения на заражение Эболой - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 22.05.2026 (обновлено: 14:34 22.05.2026)
ВОЗ сообщила о более чем 750 случаях подозрения на заражение Эболой

Гендиректор ВОЗ сообщил о 750 случаях подозрения на заражение лихорадкой Эбола

© AP Photo / Hajarah NalwaddaБольница Кибули в столице Уганды
Больница Кибули в столице Уганды - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© AP Photo / Hajarah Nalwadda
Больница Кибули в столице Уганды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Всемирная организация здравоохранения сообщила о более чем 750 случаях подозрения на заражение лихорадкой Эбола.
  • Подтверждено 82 случая заболевания и семь смертей в ДРК.
  • ВОЗ объявила вспышку лихорадки Эбола штамма Bundibugyo в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.
ЖЕНЕВА, 22 мая – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о более чем 750 случаях подозрения на заражение лихорадкой Эбола и 177 смертях, следует из заявления ее генерального директора Тедроса Адханом Гебрейесуса.
«

"Ситуация с лихорадкой Эбола в ДРК вызывает глубокую обеспокоенность. На данный момент подтверждено 82 случая заболевания и семь смертей. Но мы знаем, что эпидемия в ДРК гораздо масштабнее. Сейчас насчитывается почти 750 предполагаемых случаев заболевания и 177 предполагаемых смертей", - написал он в Х.

Он отметил, что эти цифры продолжают расти по мере того, как на местах усиливается эпиднадзор и тестирование населения.
Однако продолжающееся насилие и отсутствие безопасности препятствуют должному реагированию на вспышку заболевания, указал Гебейесус. Он отметил, что дополнительный персонал ВОЗ был направлен в Итури, эпицентр вспышки, для оказания поддержки пострадавшим общинам.
Пациента выносят из машины скорой помощи во время вспышки лихорадки Эбола в городе Буниа, Демократическая Республика Конго. 16 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
AP сообщило о росте числа смертей от лихорадки Эбола в ДР Конго
Вчера, 10:00
При этом, по словам главы ВОЗ, ситуация в соседней Уганде остается стабильной: там подтверждено 2 случая заболевания и 1 летальный исход. Новых случаев или смертей не зарегистрировано.
В воскресенье Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола штамма Bundibugyo в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.
При этом в ВОЗ сообщили, что в настоящий момент вакцин от данного штамма вируса нет, а доз двух потенциальных вакцин-кандидатов недостаточно для начала клинических исследований. На их изготовление потребуется два-три месяца, сообщил старший советник отдела научных исследований ВОЗ Васи Мурти.
Женщину с выпиской из лечебного центра опрыскивают с целью дезинфекции от лихорадки Эбола - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Врач рассказал, кто находится в группе риска заболевания Эболой
Вчера, 05:07
 
В миреВОЗУгандаТедрос Адханом Гебрейесуслихорадка ЭболаВирус Эбола
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала