В ДРК шесть пациентов с Эболой сбежали из центра лечения, пишут СМИ

По данным издания, на лечение в этот центр, расположенный в городе Рвампара на северо-востоке страны, обратился пациент с предполагаемой Эболой на терминальной стадии, после чего скончался. Члены его семьи хотели получить тело, медики попытались их отговорить с учетом опасности заражения, однако безуспешно. После этого они подожгли комплекс, развернутый неправительственной организацией Alima на этом объекте, включая палатки и медицинское оборудование.