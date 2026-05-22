В ДРК шесть пациентов с Эболой сбежали из центра лечения, пишут СМИ

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Шесть пациентов с лихорадкой Эбола сбежали из центра лечения в Демократической Республике Конго после того, как жители подожгли его, сообщает местное издание Actualité.
По данным издания, на лечение в этот центр, расположенный в городе Рвампара на северо-востоке страны, обратился пациент с предполагаемой Эболой на терминальной стадии, после чего скончался. Члены его семьи хотели получить тело, медики попытались их отговорить с учетом опасности заражения, однако безуспешно. После этого они подожгли комплекс, развернутый неправительственной организацией Alima на этом объекте, включая палатки и медицинское оборудование.
"Шесть пациентов проходили лечение в учреждении на момент этих событий: три человека с подтвержденным заболеванием и три – с подозрением на него… Они сбежали", - пишет издание.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств. По последним данным конголезских властей, в стране была зарегистрирована 131 смерть от вируса.
Прежняя вспышка лихорадки Эбола в ДРК завершилась в октябре 2025 года.