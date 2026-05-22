Рейтинг@Mail.ru
В ДРК шесть пациентов с Эболой сбежали из центра лечения, пишут СМИ - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 22.05.2026
В ДРК шесть пациентов с Эболой сбежали из центра лечения, пишут СМИ

Actualité: 6 пациентов с Эболой сбежали из центра лечения в ДРК после поджога

© REUTERS / Victoire MukengeМашины скорой помощи в Демократической республике Конго
Машины скорой помощи в Демократической республике Конго - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© REUTERS / Victoire Mukenge
Машины скорой помощи в Демократической республике Конго
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Шесть пациентов с лихорадкой Эбола сбежали из центра лечения в Демократической Республике Конго после того, как жители подожгли его, сообщает местное издание Actualité.
По данным издания, на лечение в этот центр, расположенный в городе Рвампара на северо-востоке страны, обратился пациент с предполагаемой Эболой на терминальной стадии, после чего скончался. Члены его семьи хотели получить тело, медики попытались их отговорить с учетом опасности заражения, однако безуспешно. После этого они подожгли комплекс, развернутый неправительственной организацией Alima на этом объекте, включая палатки и медицинское оборудование.
«
"Шесть пациентов проходили лечение в учреждении на момент этих событий: три человека с подтвержденным заболеванием и три – с подозрением на него… Они сбежали", - пишет издание.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств. По последним данным конголезских властей, в стране была зарегистрирована 131 смерть от вируса.
Прежняя вспышка лихорадки Эбола в ДРК завершилась в октябре 2025 года.
Женщину с выпиской из лечебного центра опрыскивают с целью дезинфекции от лихорадки Эбола - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Врач рассказал, кто находится в группе риска заболевания Эболой
05:07
 
Демократическая Республика КонгоУгандаВОЗВ мирелихорадка ЭболаВирус Эбола
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала