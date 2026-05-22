Врач рассказал, кто находится в группе риска заболевания Эболой

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Люди в возрасте и диабетики находятся в группе риска заболевания Эболой, рассказал РИА Новости угандийский врач Элайджа Кииза, имеющий опыт лечения больных Эболой, вызванной вирусом Бундибугйо.
"В группе риска пожилые люди. У них, как правило, низкий уровень иммунитета. Также заболеть могут диабетики", - сообщил он.
Собеседник агентства отметил, что у этих категорий больных симптомы проявляются быстро, тогда как у детей это может занимать порядка полутора недель.
Также Кииза упомянул, что Эбола угрожает здоровью беременных.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила спровоцированную вирусом Бундибугйо вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.
Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.