Врач рассказал, кто находится в группе риска заболевания Эболой

© AP Photo / Jerome Delay Женщину с выпиской из лечебного центра опрыскивают с целью дезинфекции от лихорадки Эбола

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Люди в возрасте и диабетики находятся в группе риска заболевания Эболой, рассказал РИА Новости угандийский врач Элайджа Кииза, имеющий опыт лечения больных Эболой, вызванной вирусом Бундибугйо.

"В группе риска пожилые люди. У них, как правило, низкий уровень иммунитета. Также заболеть могут диабетики", - сообщил он.

Собеседник агентства отметил, что у этих категорий больных симптомы проявляются быстро, тогда как у детей это может занимать порядка полутора недель.

Также Кииза упомянул, что Эбола угрожает здоровью беременных.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила спровоцированную вирусом Бундибугйо вспышку Эболы в Демократической Республике Конго Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.