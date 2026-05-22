Рейтинг@Mail.ru
Все страны ЕАЭС хотят, чтобы Армения осталась членом союза, заявил Оверчук - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 22.05.2026 (обновлено: 15:43 22.05.2026)
Все страны ЕАЭС хотят, чтобы Армения осталась членом союза, заявил Оверчук

Оверчук: все страны ЕАЭС хотят, чтобы Армения осталась членом объединения

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлексей Оверчук
Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Алексей Оверчук . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что все страны ЕАЭС хотят, чтобы Армения осталась членом союза.
  • Заседание Совета глав правительств СНГ проходит в Ашхабаде.
АШХАБАД, 22 мая - РИА Новости. Все страны ЕАЭС хотят, чтобы Армения оставалась членом объединения и продолжала развиваться быстрыми темпами, как это происходило за 11 лет участия в союзе, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Заседание Совета глав правительств СНГ проходит в столице Туркмении Ашхабаде. В нем принимает участие премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Уверен, что все страны Евразийского экономического союза, включая и РФ, хотят, чтобы Армения оставалась членом нашего союза, и продолжала развиваться такими же быстрыми темпами, и жизненный уровень людей в Армении также рос, как это происходило за последние 11 лет участия Армении в ЕАЭС", - сказал Оверчук журналистам.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Володин рассказал, почему Пашинян хочет оставаться в ЕАЭС
Вчера, 12:25
 
РоссияАрменияЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала