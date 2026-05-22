Все страны ЕАЭС хотят, чтобы Армения осталась членом союза, заявил Оверчук

АШХАБАД, 22 мая - РИА Новости. Все страны ЕАЭС хотят, чтобы Армения оставалась членом объединения и продолжала развиваться быстрыми темпами, как это происходило за 11 лет участия в союзе, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Заседание Совета глав правительств СНГ проходит в столице Туркмении Ашхабаде. В нем принимает участие премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Уверен, что все страны Евразийского экономического союза, включая и РФ, хотят, чтобы Армения оставалась членом нашего союза, и продолжала развиваться такими же быстрыми темпами, и жизненный уровень людей в Армении также рос, как это происходило за последние 11 лет участия Армении в ЕАЭС", - сказал Оверчук журналистам.