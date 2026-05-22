В Самарской области автобус с 44 детьми попал в ДТП

САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости. Автобус, перевозивший 44 ребенка, попал в ДТП с легковым автомобилем в Самарской области, дети не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД.
"Полицейские работают на месте ДТП в Ставропольском районе. По имеющимся данным, произошло столкновение автомобиля Renault Duster и автобуса, перевозящего детей. Пострадавших в автобусе нет. Сотрудники Госавтоинспекции предпринимают все возможные меры, чтобы дети продолжили путь", - рассказали агентству в пресс-службе главка.
Там уточнили, что, по предварительным данным, в салоне находились 44 ребенка.