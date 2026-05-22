13:02 22.05.2026 (обновлено: 14:22 22.05.2026)
На юге Москвы автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с автобусом на юге Москвы

© АГН "Москва" / Денис Воронин — ДТП с участием автобуса на юге Москвы. 22 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На юге Москвы автобус 850 маршрута наехал на стоящий грузовик.
  • В результате ДТП пострадали водитель автобуса и пять пассажиров, в том числе один несовершеннолетний.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Автобус попал в ДТП на юге Москвы, наехав на стоящее транспортное средство, пострадали водитель и пять пассажиров, сообщили в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Москве.
"По предварительным данным, на Ереванской улице в районе дома 8 водитель автобуса совершил наезд на стоящее транспортное средство. Предварительно в результате произошедшего пострадали водитель автобуса и пять пассажиров, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", ДТП произошло с участием грузового автомобиля и автобуса 850 маршрута около 12.00.
