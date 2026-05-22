На юге Москвы автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Автобус попал в ДТП на юге Москвы, наехав на стоящее транспортное средство, пострадали водитель и пять пассажиров, сообщили в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Москве.
"По предварительным данным, на Ереванской улице в районе дома 8 водитель автобуса совершил наезд на стоящее транспортное средство. Предварительно в результате произошедшего пострадали водитель автобуса и пять пассажиров, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", ДТП произошло с участием грузового автомобиля и автобуса 850 маршрута около 12.00.