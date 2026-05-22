В Челябинской области возбудили дело после ДТП с микроавтобусом

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Дело возбуждено после ДТП с микроавтобусом, выехавшим на встречку и столкнувшимся с грузовиком в Челябинской области, в результате чего погиб один человек, сообщили в СУСК РФ по региону.

"В Челябинской области следователем СК России возбуждено уголовное дело по сообщению о травмировании пассажиров микроавтобуса в результате ДТП... По предварительным данным, 22 мая текущего года в утреннее время на 1740-м километре трассы М-5 "Урал" вблизи города Златоуст водитель автобуса, выехав на встречное направление, совершил столкновение с грузовым автомобилем. В результате водитель микроавтобуса погиб, пассажирам общественного транспорта и грузового автомобиля потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении в канале регионального управления СК на платформе " Макс ".

В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).