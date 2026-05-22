В Челябинской области возбудили дело после ДТП с микроавтобусом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Челябинской области возбудили уголовное дело после ДТП с микроавтобусом, который выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.
- В результате аварии погиб водитель микроавтобуса, пассажиры получили травмы и были госпитализированы.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Дело возбуждено после ДТП с микроавтобусом, выехавшим на встречку и столкнувшимся с грузовиком в Челябинской области, в результате чего погиб один человек, сообщили в СУСК РФ по региону.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что ДТП с участием баскетбольной команды "Бионорд Про" произошло в пятницу в Челябинской области, погиб водитель автобуса, игроки в больнице с травмами.
"В Челябинской области следователем СК России возбуждено уголовное дело по сообщению о травмировании пассажиров микроавтобуса в результате ДТП... По предварительным данным, 22 мая текущего года в утреннее время на 1740-м километре трассы М-5 "Урал" вблизи города Златоуст водитель автобуса, выехав на встречное направление, совершил столкновение с грузовым автомобилем. В результате водитель микроавтобуса погиб, пассажирам общественного транспорта и грузового автомобиля потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении в канале регионального управления СК на платформе "Макс".
В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).
В настоящее время истребована документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, в том числе технического состояния транспортного средства перед выпуском на линию. Кроме того, выполняется комплекс первоначальных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших случившемуся.