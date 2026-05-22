В Челябинской области произошло ДТП с участием команды баскетболистов

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. ДТП с участием команды баскетболистов произошло в пятницу в Челябинской области, погиб водитель автобуса, игроки в больнице с травмами, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
"Сегодня утром в Челябинской области произошло ДТП с участием пермской баскетбольной команды "Бионорд Про"... Водитель автобуса, в котором находились игроки, погиб. Один из сопровождающих команды прооперирован в больнице Златоуста. Остальные игроки с ушибами и легкими травмами были доставлены в больницу", - написал Махонин в своем канале на платформа "Макс".
Губернатор отметил, что в момент аварии команда возвращалась с соревнований, пострадавшим оказана помощь.
"Сейчас ребята уже в гостинице, сегодня на поезде выезжают в Пермь", - добавил Махонин.
По данным пресс-служба областной ГАИ, ДТП произошло 22 мая в 04.15 (02.25 мск) на 1740-м километре трассы М-5 "Урал" в районе Златоуста.
"По предварительным данным, водитель 1975 года рождения, управляя микроавтобусом Mercedes Benz (тип "Форд Транзит"), при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где движение запрещено. В результате автомобиль совершил столкновение с грузовым автомобилем "Газель". В результате столкновения водитель микроавтобуса от полученных травм скончался на месте, 5 человек пострадали: трое пассажиров, находившихся в салоне Mercedes Benz, участники взрослой баскетбольной команды из Пермского края", - говорится в сообщении.
Также пострадали водитель и пассажир автомобиля "Газель", уточняется в сообщении. Все пострадавшие были пристегнуты ремнями безопасности, поясняется в сообщении.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает ГАИ.