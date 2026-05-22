В Челябинской области произошло ДТП с участием команды баскетболистов

© Фото : СК России ДТП с участием пермской баскетбольной команды "Бионорд Про" в Челябинской области

Краткий пересказ от РИА ИИ В Челябинской области произошло ДТП с участием пермской баскетбольной команды «Бионорд Про».

Водитель автобуса, в котором находились игроки, погиб, один из сопровождающих прооперирован, остальные игроки получили ушибы и легкие травмы.

Пострадавшим оказана помощь, и они уже возвращаются в Пермь.

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. ДТП с участием команды баскетболистов произошло в пятницу в Челябинской области, погиб водитель автобуса, игроки в больнице с травмами, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

"Сегодня утром в Челябинской области произошло ДТП с участием пермской баскетбольной команды "Бионорд Про"... Водитель автобуса, в котором находились игроки, погиб. Один из сопровождающих команды прооперирован в больнице Златоуста . Остальные игроки с ушибами и легкими травмами были доставлены в больницу", - написал Махонин в своем канале на платформа "Макс"

Губернатор отметил, что в момент аварии команда возвращалась с соревнований, пострадавшим оказана помощь.

"Сейчас ребята уже в гостинице, сегодня на поезде выезжают в Пермь", - добавил Махонин.

По данным пресс-служба областной ГАИ, ДТП произошло 22 мая в 04.15 (02.25 мск) на 1740-м километре трассы М-5 "Урал" в районе Златоуста.

"По предварительным данным, водитель 1975 года рождения, управляя микроавтобус ом Merce des Benz (тип "Форд Транзит"), при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где движение запрещено. В результате автомобиль совершил столкновение с грузовым автомобилем "Газель". В результате столкновения водитель микроавтобуса от полученных травм скончался на месте, 5 человек пострадали: трое пассажиров, находившихся в салоне Mercedes Benz, участники взрослой баскетбольной команды из Пермского края", - говорится в сообщении.

Также пострадали водитель и пассажир автомобиля "Газель", уточняется в сообщении. Все пострадавшие были пристегнуты ремнями безопасности, поясняется в сообщении.