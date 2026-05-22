Дронов рассказал, что связывает Новгород и Сербию

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Александр Дронов рассказал, что Новгород и Сербию связывают древние фрески, борьба с фашистами и студенты, приезжающие на археологические раскопки.

Шестой Российско-Сербский культурный форум проходит в Великом Новгороде. Делегации двух стран возглавили министр культуры РФ Ольга Любимова и глава сербского минкульта Никола Селакович.

Впервые форум состоялся в Белграде осенью 2020 года и с тех пор ежегодно собирает руководителей органов власти двух стран, курирующих сферу культуры, а также ведущих деятелей культуры.

Дронов приветствовал гостей на пленарном заседании. Он подчеркнул, что для региона – большая честь принимать на древней земле участников форума. Великий Новгород, где зарождались демократические, культурные и духовные традиции России, и сегодня остается важнейшим культурным, историческим и экономическим центром страны. В Новгородской области – более пяти тысяч памятников, 37 из которых входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Среди исторических объектов есть и те, что связывают нас с Сербией. Так, ученые предполагают, что фрески новгородской церкви Спаса Преображения на Ковалеве написаны в XIV веке именно в сербской иконописной традиции. В XX веке наши воины вместе воевали за освобождение Сербии от фашистских захватчиков", – рассказал Дронов.

По словам губернатора, студенты из Белграда приезжали на археологические раскопки в Великий Новгород. Дронов поблагодарил Любимову за внимание и поддержку Новгородской области и выразил уверенность, что форум позволит установить новые связи между Россией и Сербией, деловые и дружеские контакты.

Как отметила Любимова, в этом году форум впервые проходит в России – на древней новгородской земле.

"Исторические судьбы двух стран тесно переплетены. Нас объединяют общие культурные коды и память, передающаяся из поколения в поколение. Наши народы всегда придавали огромное значение искусству. Как для России, так и для Сербии литература, музейное наследие, театр, музыка, фольклор органично вплетены в ткань национальной идентичности", – подчеркнула глава Минкультуры России.

Селакович также отметил, что сегодняшний диалог внесет значительный вклад в укрепление культурных связей и двусторонних отношений.

На форуме обсудили перспективы сотрудничества двух стран в музейной и театральной сферах, в киноиндустрии.