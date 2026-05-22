Чемпионат высоких технологий готовит кадры нового уровня, заявил Дронов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Чемпионат высоких технологий готовит кадры нового уровня для Новгородской области и страны, на нем разрабатываются высокотехнологичные программы профессиональной подготовки, рассказал губернатор региона Александр Дронов.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, Великий Новгород в четвертый раз готовится принять финал Чемпионата высоких технологий. Подготовку к мероприятию обсудили на заседании исполнительного комитета под руководством Дронова. Участие в нем в формате ВКС приняла начальник дирекции развития профессионального мастерства Всероссийского чемпионатного движения Ксения Калугина.

По словам губернатора, принципиальное изменение этого года в том, что при формировании компетенций организаторы впервые системно опирались на конкретные запросы транспортной отрасли. А именно – на национальные проекты, реализуемые министерством транспорта РФ – одним из ключевых партнеров ЧВТ. Впервые все компетенции соревнований, а их в этот раз будет 20, направлены на опережающую подготовку специалистов под запрос одной отрасли – транспортной. Чемпионат приобрел для региона стратегическое значение, добавил Дронов.

"Проведение чемпионата решает несколько задач. Во-первых, мы вносим реальный вклад в формирование кадрового резерва региона и страны в целом. Во-вторых, вместе с партнерами разрабатываем новые высокотехнологичные программы профессиональной подготовки, нацеленные на опережение кадрового запроса. В-третьих, проводим независимую оценку уровня знаний и компетенций. В итоге – получаем профессионалов нового уровня", – приводит пресс-служба слова Дронова.

Как и в прошлом году, чемпионат разместится на двух площадках – ИНТЦ "Интеллектуальная электроника – Валдай" и аэродроме в Кречевицах. Общее количество профориентационных площадок – более 30. Помимо соревнований пройдет профориентационная, культурная и деловая программы. Будет работать выставочная зона.

Отмечается, что ежегодно расширяется география участников. Ожидается, что в этот раз приедут более 400 конкурсантов. А всего за время проведения чемпионата Великий Новгород примет более 15 тысяч человек из 80 субъектов страны и 20 иностранных государств. Церемонии открытия и закрытия финала чемпионата также, как и в прошлом году, состоятся на Софийской набережной, рядом с театром драмы.