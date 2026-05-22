В Белгородской области три человека пострадали при атаке дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгородской области три человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ.
- FPV-дрон ударил по машине в Борисовском округе, у пострадавших диагностированы акубаротравмы.
- Мужчины отказались от госпитализации.
БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Дрон ВСУ ударил по машине в Борисовском округе Белгородской области, пострадали трое мужчин, сообщили в оперштабе региона.
"Три муниципалитета подверглись атакам со стороны ВСУ. Пострадали три мирных жителя. В районе хутора Красиво Борисовского округа FPV-дрон ударил по машине. Трое мужчин самостоятельно обратились в Грайворонскую ЦРБ. У всех диагностированы акубаротравмы", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Уточняется, что необходимая помощь оказана, от предложенной госпитализации мужчины отказались.
Также, по информации оперштаба, в Грайворонском округе в селе Санково и городе Грайворон от детонации дронов посечены два легковых автомобиля, в селе Головчино FPV-дрон сдетонировал на территории домовладения. В селе Нечаевка Белгородского округа дрон атаковал частный дом, добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18