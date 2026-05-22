В Белгородской области три человека пострадали при атаке дрона ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
21:15 22.05.2026 (обновлено: 21:24 22.05.2026)
В Белгородской области три человека пострадали при атаке дрона ВСУ

В Белгородской области три человека пострадали при ударе дрона ВСУ по машине

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области три человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ.
  • FPV-дрон ударил по машине в Борисовском округе, у пострадавших диагностированы акубаротравмы.
  • Мужчины отказались от госпитализации.
БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Дрон ВСУ ударил по машине в Борисовском округе Белгородской области, пострадали трое мужчин, сообщили в оперштабе региона.
"Три муниципалитета подверглись атакам со стороны ВСУ. Пострадали три мирных жителя. В районе хутора Красиво Борисовского округа FPV-дрон ударил по машине. Трое мужчин самостоятельно обратились в Грайворонскую ЦРБ. У всех диагностированы акубаротравмы", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Уточняется, что необходимая помощь оказана, от предложенной госпитализации мужчины отказались.
Также, по информации оперштаба, в Грайворонском округе в селе Санково и городе Грайворон от детонации дронов посечены два легковых автомобиля, в селе Головчино FPV-дрон сдетонировал на территории домовладения. В селе Нечаевка Белгородского округа дрон атаковал частный дом, добавили в ведомстве.
Специальная военная операция на Украине. Белгородская область. Вооруженные силы Украины
 
 
