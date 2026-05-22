В Херсонской области дрон ВСУ атаковал гражданскую машину

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал гражданскую машину рядом со зданием почты в Раденске Херсонской области, ранены двое мужчин, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, несмотря на дроновую опасность, медики предпринимают все возможное, чтобы помочь раненым.