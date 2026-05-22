Специальная военная операция на Украине
 
21:28 22.05.2026 (обновлено: 21:29 22.05.2026)
В ДНР восемь человек получили ранения в результате атак ВСУ

  • Восемь человек, включая ребенка, получили ранения в результате атак ВСУ в ДНР.
  • Ранения различной степени тяжести получили мирные жители в Донецке, Докучаевске, Волновахе и Красноармейске.
ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Восемь человек, в том числе ребенок, получили ранения вследствие атак украинских военных в ДНР в течение дня, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Восемь мирных жителей республики, в том числе ребенок, пострадали сегодня из-за киевской агрессии", - написал Пушилин в Telegram-канале.
Он добавил, что ранения различной степени тяжести получили мирные жители в Донецке, Докучаевске, Волновахе и Красноармейске. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДокучаевскДонецкДенис Пушилин
 
 
