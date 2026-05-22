Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровском крае ищут девочку, выпавшую из перевернувшейся лодки - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:23 22.05.2026 (обновлено: 09:28 22.05.2026)
В Хабаровском крае ищут девочку, выпавшую из перевернувшейся лодки

В Хабаровском крае шестой день ищут девочку, выпавшую из перевернувшейся лодки

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Хабаровском крае шестой день продолжаются поиски десятилетней девочки, выпавшей из перевернувшейся лодки.
  • В поисках ребенка обследовали уже 115 километров прибрежной полосы и акватории реки Амур.
ВЛАДИВОСТОК, 22 мая — РИА Новости. В Хабаровском крае шестой день продолжаются поиски десятилетней девочки, выпавшей из перевернувшейся лодки, сообщил региональный главк МЧС.
«

Ульчском районе ведется обследование реки вблизи села Богородское, где при переворачивании лодки пропала десятилетняя девочка. Сотрудниками полиции совместно с инспекторами ГИМС МЧС России, а также краевыми спасателями осмотрено нарастающим итогом 115 километров прибрежной полосы и акватории реки Амур", — говорится в релизе.

Вечером 17 мая лодка с двумя пассажирами перевернулась на Амуре вблизи села Богородское. Двадцатидвухлетнего мужчину спасли рыбаки, пассажирку, десятилетнюю девочку, не нашли.
Волонтер рассказала, как нашла пропавшую в Тульской области девочку - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Волонтер рассказала, где нашли девочку, пропавшую в Тульской области
Вчера, 17:58
 
ПроисшествияАмур (река)Хабаровский крайУльчский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала