В Хабаровском крае ищут девочку, выпавшую из перевернувшейся лодки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Хабаровском крае шестой день продолжаются поиски десятилетней девочки, выпавшей из перевернувшейся лодки.
- В поисках ребенка обследовали уже 115 километров прибрежной полосы и акватории реки Амур.
ВЛАДИВОСТОК, 22 мая — РИА Новости. В Хабаровском крае шестой день продолжаются поиски десятилетней девочки, выпавшей из перевернувшейся лодки, сообщил региональный главк МЧС.
«
"В Ульчском районе ведется обследование реки вблизи села Богородское, где при переворачивании лодки пропала десятилетняя девочка. Сотрудниками полиции совместно с инспекторами ГИМС МЧС России, а также краевыми спасателями осмотрено нарастающим итогом 115 километров прибрежной полосы и акватории реки Амур", — говорится в релизе.
Вечером 17 мая лодка с двумя пассажирами перевернулась на Амуре вблизи села Богородское. Двадцатидвухлетнего мужчину спасли рыбаки, пассажирку, десятилетнюю девочку, не нашли.