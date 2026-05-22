Появились подробности о директоре детсада, где у детей нашли следы уколов

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Директор детского сада Кызыла, у воспитанников которого родители нашли следы от уколов, в 2021-м признавалась воспитателем года в России, выяснило РИА Новости, изучив данные открытых источников.

В пятницу республиканский главк МВД сообщил о поступлении в полицию нескольких заявлений от матерей воспитанников одного из детсадов Кызыла, которые заявили, что обнаружили у своих детей следы от уколов в области ягодиц. В мэрии Кызыла уточнили, что речь идет о детском саде "Страна детства", а также сообщили об увольнении воспитателя и помощника воспитателя.