Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности о директоре детсада, где у детей нашли следы уколов - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 22.05.2026 (обновлено: 17:18 22.05.2026)
Появились подробности о директоре детсада, где у детей нашли следы уколов

Директор детсада, где у детей нашли следы уколов, была воспитателем года в РФ

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкШкаф с игрушками в детском саду
Шкаф с игрушками в детском саду - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Шкаф с игрушками в детском саду. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У воспитанников детского сада "Страна детства" в Кызыле обнаружили следы от уколов в области ягодиц.
  • Директор "Страны чудес" в 2021 году была признана одним из лучших педагогов дошкольного образования России и стала лауреатом конкурса "Воспитатель года России — 2021".
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Директор детского сада Кызыла, у воспитанников которого родители нашли следы от уколов, в 2021-м признавалась воспитателем года в России, выяснило РИА Новости, изучив данные открытых источников.
В этих данных указано, что директор детского сада Кызыла "Страна чудес" получила награду лауреата заключительного этапа 12-го Всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года России — 2021". Сообщается, что она вошла в пятерку лучших педагогов дошкольного образования России в 2021 году.
В соцсетях опубликована фотография сертификата, по которому директору, как лауреату всероссийского конкурса "Воспитатель года России", предоставили путевку в профсоюзный центр отдыха работников образования "Рассвет".
В пятницу республиканский главк МВД сообщил о поступлении в полицию нескольких заявлений от матерей воспитанников одного из детсадов Кызыла, которые заявили, что обнаружили у своих детей следы от уколов в области ягодиц. В мэрии Кызыла уточнили, что речь идет о детском саде "Страна детства", а также сообщили об увольнении воспитателя и помощника воспитателя.
В СК возбудили дело о халатности, в полиции - о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Бастрыкину доложат о расследовании дела об уколах в детсаду в Кызыле
Вчера, 16:09
 
КызылРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала