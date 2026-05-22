"Начинайте готовиться". Глава Генштаба Чехии сделал заявление о России - РИА Новости, 22.05.2026
11:41 22.05.2026 (обновлено: 12:49 22.05.2026)
"Начинайте готовиться". Глава Генштаба Чехии сделал заявление о России

Глава Генштаба Чехии Рехка призвал готовиться к войне с Россией

Военные в Чехии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Генштаба Чехии Карел Рехка заявил, что Россия является угрозой и представляет наибольшую опасность.
  • Он призвал начинать готовиться к войне и отметил, что вступление Украины в НАТО было бы логичным шагом.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Глава Генштаба Чехии Карел Рехка заявил в интервью Politico, что пора начинать готовиться к войне с Россией.

"Россия является угрозой и представляет для нас наибольшую опасность. А это означает, по сути, одно — начинайте готовиться к войне с Россией", — сказал он.
При этом Рехка поддержал вступление Украины в НАТО и подчеркнул важность евроатлантической интеграции Киева. Вместе с тем он признал, что принятие окончательного решения будет сложным из-за политических нюансов.

Российский лидер неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
