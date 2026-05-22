В Чечне закрыли движение на участке железной дороги из-за подмыва моста

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Движение поездов на участке Аргун - Ханкала в Чечне закрыто из-за подмыва железнодорожного моста, пассажиров доставят на автобусах, сообщили в Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД).

Уточняется, что поезд №382 Грозный - Москва отправится в 17.24 со станции Аргун. Пассажиры этого поезда также будут перевезены через закрытый участок на автобусах.