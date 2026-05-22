В Чечне закрыли движение на участке железной дороги из-за подмыва моста

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Движение поездов на участке Аргун - Ханкала в Чечне закрыто из-за подмыва железнодорожного моста, пассажиров доставят на автобусах, сообщили в Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД).
"Сегодня в 06.05 в результате сильных дождей и подмыва железнодорожного моста через реку Аргун было закрыто движение на участке Аргун - Ханкала. Пассажиры поезда №381 Москва - Грозный, прибывающего к барьерному участку в 07.36, будут доставлены до конечного пункта на автобусах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что поезд №382 Грозный - Москва отправится в 17.24 со станции Аргун. Пассажиры этого поезда также будут перевезены через закрытый участок на автобусах.