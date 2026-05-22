Главный критерий вкусного чая матча назвали в Японии

ТОКИО, 22 мая - РИА Новости. Главным критерием приготовления вкусного чая матча является температура воды, рассказал РИА Новости глава International Matcha Association (IMA) Ре Ивамото.
"В целом считается, что вкусный матча получается, если готовить его водой температурой около 80 градусов", - отметил он.
Говоря о выборе хорошего матча, эксперт назвал основным критерием прослеживаемость происхождения продукта и прозрачность цепочки поставок.
"Если говорить о критериях выбора "хорошего матча", то это, прежде всего, наличие прослеживаемости. По сравнению с матча, содержание которого непонятно, продукт с прозрачной цепочкой поставок в принципе можно считать хорошим матча", - добавил Ивамото.