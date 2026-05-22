В Брянской области женщина погибла при ударе БПЛА ВСУ

БРЯНСК, 22 мая - РИА Новости. Одна женщина погибла и еще одна ранена при ударе БПЛА ВСУ по автомобилю в городе Севск Брянской области, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

Врио губернатора добавил, что пострадавшая женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь. Он выразил соболезнования родным погибшей и заверил, что семье будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.