19:59 22.05.2026 (обновлено: 20:20 22.05.2026)
В Брянской области женщина погибла при ударе БПЛА ВСУ

Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Брянской области при ударе БПЛА ВСУ по автомобилю погибла одна женщина, еще одна получила осколочные ранения.
  • Пострадавшая женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь.
БРЯНСК, 22 мая - РИА Новости. Одна женщина погибла и еще одна ранена при ударе БПЛА ВСУ по автомобилю в городе Севск Брянской области, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
"Украинские террористы нанесли целенаправленный удар БПЛА "Дартс" по гражданскому автомобилю в Севске. В результате террористической атаки, к сожалению, погибла мирная жительница. Водитель автомобиля получила осколочные ранения", - написал Ковальчук в Telegram-канале.
Врио губернатора добавил, что пострадавшая женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь. Он выразил соболезнования родным погибшей и заверил, что семье будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.
