Калужская область единственная в РФ представила БПЛА на выставке в Китае

КАЛУГА, 22 мая – РИА Новости. Калужская область стала единственным российским регионом, который представил свой стенд на международной выставке беспилотных технологий в Китае, калужские разработки вызвали большой интерес, сообщил губернатор Владислав Шапша.

"Калужская область – единственный российский регион, который представлен на крупнейшей международной выставке беспилотных технологий в китайском Шэньчжэне. В форуме участвует 30 000 человек из 50 стран и регионов", - написал Шапша в своем канале на платформе "Макс".

По словам губернатора, на стенде Калужской области два резидента регионального научно-производственного центра БАС презентуют новые проекты. Козельский механический завод презентует беспилотные решения для сельского хозяйства: мобильный растворный комплекс "Росток" - прицеп-базу для агродронов. Функциональный оператор беспилотных авиационных систем демонстрирует возможности беспилотников для оперативной доставки социально значимых и служебных грузов.

"Интерес к нашим компаниям большой. Выход калужских производителей на китайскую площадку - это часть системной работы по развитию в регионе БАС и их использованию в целом ряде гражданских отраслей: логистика, безопасность, картография, сельское хозяйство. Формируем полноценную экосистему: от подготовки кадров и НИОКР до серийного производства и практического применения", - подчеркнул губернатор.